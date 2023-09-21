Yunanistan: Çalışma saatlerini esneten tasarıya karşı grev

Yaklaşık 500 bin çalışanı temsil eden ADEDY sendikası, yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre hükümetin iş kanununda yapmayı öngördüğü değişiklikleri içeren tasarıya tepki olarak gerçekleştirilen grev 24 saat sürüyor. Grev nedeniyle tren ve otobüs seferlerinin sayıları büyük ölçüde düşerken devlet hastanelerinde de sadece acil servisler hizmet verdi. Ülkedeki birçok okul da grev sebebiyle kapılarını açmadı.Yunanistan en büyük kamu sektörü sendikası ADEDY'nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylem, Başbakan Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki hükümetin geçen haziran ayında yeniden seçilmesinin ardından düzenlenen ilk grev oldu.Başkent Atina'da protestocular, Yunan vekillerin planlanan değişiklikleri ele aldığı parlamento binasına yürüdü. Söz konusu yasa tasarısının bu hafta parlamentodan geçmesi bekleniyor. Mitsotakis hükümeti, 300 sandalyeli mecliste 158 vekille temsil ediliyor.Yasa tasarısı, tam zamanlı çalışanların, ikinci bir iş bularak günde 13 saate kadar çalışmalarına imkân tanıyor. Ayrıca işverenlere personeli haftada altı gün çalıştırma olanağı sağlıyor.Sendikalar, Mitsotakis hükümetinin bu tasarıyla günde sekiz saat, haftada ise beş günle sınırlı olan çalışma sürelerini hedef aldığını belirtiyor.Yunan hükümeti ise tasarının kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmayı ve istihdamı artırmayı amaçladığını ifade ediyor.Ancak sendikalar ve muhalefet bunun çalışanların haklarına yönelik bir saldırı olduğunu ve acımasız çalışma şartları yaratacağını belirtiyor.Tarım Bakanlığı çalışanlarını temsil eden sendikanın başkanı olan Lambrini Hristoyanni, "Günde 13 saate kadar çalışmamız için açık kapı bırakıyor. Hem de 74 yaşına kadar" ifadesini kullanarak tasarıyı eleştiriyor. Sendika başkanı, "Ayrıca çalışanların hak ettiği zam taleplerini de sonlandırıyor" diye ekliyor.Ana muhalefetteki sol parti Syriza, hükümetin işçilere karşı "gizli bir ajanda" yürüttüğünü iddia ediyor. Yunanistan Komünist Partisi ise tasarıyı "ucube" olarak tanımlıyor.