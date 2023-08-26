Yunanistan’da AB topraklarında çıkan en büyük yangın:

Yunanistan’ın farklı bölgelerinde üç kişi daha kasten orman yangını çıkarmak suçundan tutuklandı.



Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) tarihinin en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığı Yunanistan’da şu ana kadar 21 kişi kontrol altına alınamayan alevler yüzünden can verdi.



Son olarak Eğriboz Adası'nda bir kişi temmuz ve ağustos ayları içinde dört ayrı yerde ormanlık alanda kundaklama yapmak suçundan tutuklandı. Tutuklanan kişinin suçunu itiraf ettiği bildirildi.



Ülkenin iç bölgelerinden Larissa’da yine bir kişi yeşil alanı kundaklamak suçundan tutuklandı.



Yunan polisi ayrıca Aviona bölgesinde üç orman yangınından sorumlu olduğunu düşündüğü 45 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.



Şu ana kadar 166 kişi tutuklandı



Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis dün yaptığı açıklamada, orman yangınlarının başladığı dönemden bu yana 163 kişinin ihmalkarlık veya kundaklama suçuyla tutuklandığını duyurdu. Son rakamlarla bu sayı 166'ya çıktı.



Marinakis, 118 kişinin “ihmalkarlık”, diğerlerinin ise “kundaklama” suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.



Bu arada Yunanistan'ın Sivil Savunma ve İklim Krizi Bakanı VassiliKikilias basına yaptığı açıklamada kundakçıları sert ifadelerle eleştirdi.



Kikilias, “Kundakçılar yangın çıkartarak, ormanları, mülkleri ve hepsinden önemlisi insan hayatını tehlikeye atıyor. Kundakçılar siz vatana karşı suç işliyorsunuz. Sizi bulacağız. Adalet önünde hesap vereceksiniz.” dedi.



Yunan yetkililer, itfaiye teşkilatının dün 59'u perşembe ve cuma günü çıkan toplam 111 yangına müdahala ettiğini bildirdi.



Avrupa Birliği'nin Copernicus uydusu verilerine göre 75 bin hektardan büyük bir alanın kaybedildiği orman yangını Avrupa topraklarında bugüne kadar gerçekleşen en büyük yangın olarak kayıtlara geçti.