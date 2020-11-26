Yunanistan’da corona karantinası bir hafta uzatıldı

Dünya genelinde birçok ülkede corona virüsü (Covid-19) salgınının önüne geçilebilmesi amacıyla yeniden karantina uygulaması getirildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petas, özellikle ülkenin kuzeyinde corona virüsünün yayılmaya devam etmesi nedeniyle ülke çapında uygulanan karantinanın 1 hafta süreyle uzatıldığını duyurdu.







Petas, 30 Kasım’da sona erecek olan karantina uygulamasının 7 Aralık sabahına kadar geçerli olacağını belirterek, “Salgın yükü fazla olmaya devam ettiği için bu karar gerekliydi. Özellikle bazı bölgelerde endişe kaynağı” diye konuştu.





Söz konusu karar, hükümetin sağlık, eğitim ve işgücü sektörlerine yönelik politikasına karşı çıkan memurların 24 saatlik grevi sırasında geldi. Grev nedeniyle toplu taşıma hizmetleri kesintiye uğrarken, yüzlerce kişi salgın nedeniyle getirilen toplanma yasağına karşı çıkarak başkent Atina ve Selanik kentinde protestolar gerçekleştirdi.





KARANTİNA NEDENİYLE TÜM DÜKKANLAR KAPATILDI





Adalara giden feribotlar, Atina’da metro ile tramvay seferleri grev nedeniyle kesintiye uğrarken, yalnızca Atina’da otobüsler seferlerini sürdürdü. Yunan gazeteciler de yerel saatle 11.00-13.00 arasında iş bırakma eylemi yaparak bu süre zarfında hiçbir haber yayınlamadı.





Yaklaşık 400 kişi bir grup Atina’nın merkezinde toplanırken, yaklaşık 150 işçi de Selanik’te grev için bir araya geldi. Memur sendikaları, iş yerlerinde ve okullarda corona virüsüyle ilgili koruyucu önlemlerin artırılması, toplu taşıma ve sağlık sektörlerinde toplu işe alımlar ve memur maaşlarının artırılması gibi çeşitli taleplerini hükümete duyurabilmek için sokaklara döküldü. Toplu taşıma işçileri ayrıca, masrafları şirketlerine ait olmak üzere işçilerin Covid-19 testlerine girmelerine izin verilmesini istedi.





Mevcut karantina önlemleri kapsamında tüm perakende mağazaları, barlar, restoranlar, müzeler, eğlence mekanları ve spor salonları kapatıldı. Yerel saatle 21.00-17.00 arasında sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu ülkede insanların evlerini yalnızca iş, sağlık nedenleri, evcil hayvanının ihtiyacı, egzersiz veya yürüyüş gibi belirli nedenlerle terk etmelerine izin verilirken, bunun için SMS ile izin almaları veya belgele bulundurmaları gerekiyor.





Yunanistan’da açıklanan son verilere göre Covid-19 nedeniyle bin 902 kişi hayatını kaybederken, toplam 97 bin 288 vaka tespit edildi.