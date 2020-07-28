Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması /28 Temmuz 2020 22:48

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'dan kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" dedi.

Dendias, temaslarda bulunmak üzere başkent Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dendias, Laya'nın dün Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Yunanistan'ın da komşusu Türkiye'ye karşı saygılı olduğunu" söyledi.

"Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına da değinen Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" dedi.

Laya ise dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğini anımsatarak, "Edindiğim izlenime göre Türkiye, Atina ile diyalog arzu ediyor" şeklinde konuştu.
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