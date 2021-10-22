Yunanistan göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye’ye geri itti

Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne’de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı. Bitkin düşen göçmenlerden bazıları, yarı baygın halde kendilerini şantiyede bulunan kumların üzerine attı. Vücutlarında yaralar ve darp izleri bulunan göçmenlere yemek ve giyecek veren şantiye çalışanları, ardından durumu polis ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekiplerince araca alınan göçmenler, Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.





CEMAAT MENSUPLARI BU KADAR ŞANSLI OLMUYOR!..





Yunanistan'dan Türkiyeye geti itilen cemaat mensupları, diğer sığınmacılar kadar çanslı olmuyor. Yunansistan'dan geri itilen (Push-back) Gülenist sığınmacılar Türk polisi tarafından hastaneye götürülmek yerine önce nezarethaneye götürülerek orada gerek fiziksel gerekse de psikolojik işkenceye maruz bırakılıyor. Ardından da 'ne zaman çıkacakları belli olmayan' hapishanelere tıkılıyor.



Edirne’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. Yunan unsurları, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp darp ettikten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye itti.