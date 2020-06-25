Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan: Türkiye göçmenler için sınırı yeniden açtı /25 Haziran 2020 10:09

Yunanistan: Türkiye göçmenler için sınırı yeniden açtı

Yunanistan, Türkiye'nin tıpkı şubat ayında olduğu gibi göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için yeniden sınır kapılarını açtığını duyurdu.

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Şubat ayında Pazarkule Sınır Kapısı'na binlerce göçmenin dayanmasını teşvik eden, Yunan adalarına geçişte göçmenlere sahil güvenlik yetkilileri tarafından destek de sunan Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz, koronavirüs (Covid-19) salgınının hız kesmesiyle yeniden başladı.

Ara bölgede sıkışan yüzlerce göçmen ile Yunan polisi arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış, Türkiye, Avrupa'ya yönelik 'sınır kapılarını açar, mültecileri gönderirim' tehdidinde ilk kez somut bir adım atmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin sığınmacılar için sınırları yeniden açtığı ve Türk sahil güvenliğinin de sığınmacı botlarına Yunan adalarına kadar eşlik ettiğini öne sürdü.

DW Türkçe'nin haberine göre, AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile Türkiye-Yunanistan sınırındaki Kastanies (Kestanelik) geçiş noktasında incelemelerde bulunan Dendias, Türkiyeli yetkilileri de göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine yardım etmekle suçladı ve sahil güvenlik botlarının, Yunan adalarına kadar göçmenlere eşlik ettiğini savundu.

Türkiye'yi Akdeniz'de güven, barış ve istikrara zarar vermekle suçlayan Dendias'a Borell'den de destek geldi. Borell, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumakta kararlı olduğumuz çok nettir" ifadelerini kullandı.

Borell, "Ortak çıkarların korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için Türkiye ile diyalog adımları atma niyetinde olduklarını” kaydetti. 

Öte yandan AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'dan itibaren üstlenecek Almanya, AB'nin mülteci politikaları konusunda reform adımları atmak istiyor.
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