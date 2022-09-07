Yunanistan'a ağır suçlama: Rus petrolünü mü pazarlıyor?

Japon Nikkei ajansı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana altı ay içinde 41 geminin, Rusya'dan ayrılan ve daha sonra Avrupa limanlarına ulaşan tankerlerle Yunanistan kıyılarında gemiden gemiye petrol transferi yaptığını belirttti.







Haberde; Avrupa Birliği ve İngiltere yıl sonundan itibaren Rus petrolü ithalatını tamamen yasaklamayı planlarken petrol ambargosu başladığı günden itibaren kaynağı belirli olmayan gemiler aracılığı ile petrol transferinin devam ettiği belirtildi.





6 AYDA 41 TANKERİN TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 24 Ağustos'ta Nikkei, Yunanistan'ın güneyindeki Laconian Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini görüntüledi.





Rus petrolünün saklı deniz rotaları üzerinden Avrupa'ya akmaya devam ettiğini belirten ajans, Ukrayna savaşının ardından geçen 6 ayda bu şekilde Rus petrolü taşıyan 41 tankerin Yunanistan açıklarında gemiden gemiye transfer yaptığını, geçen sene aynı dönemde bu sayının sadece 1 olduğunu yazdı.





Refinitiv verilerini kullanan Nikkei muhabirleri, son 6 ayda Yunanistan açıklarında, 175 tankerin bu yolla 23,9 milyon varil Rus petrolünü başka bir tankere transfer ettiğini tespit etti. 24 Şubat-22 Ağustos tarihleri arasında geçen yıl bu yolla taşınan Rus petrolü miktarının 4,3 milyon varil olduğunu belirtti.





Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB'nin temmuzda Rus petrolü ithalatı günlük ortalama 2,8 milyon varil olmuştu. Bu rakam, ocak ayı ortalamasının yüzde 26 aşağısında. Nikkei'ye konuşan Yunan yetkililer ise, petrol transferinin Yunan karasularında değil uluslararası sularda gerçekleştiğini iddia etti.



