Yunanistan'dan göçmenlere uyarı

Türkiye’nin sığınmacılara Avrupa kapılarını açtığı yolundaki haberlerin yayılmasından sonra Yunanistan’ın kara sınırlarına yığılan yüzlerce insanın çaresiz bekleyişi sürüyor.







BBC’den Stelyo Berberakis’in haberine göre otobüslerle İstanbul’dan Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen yüzlerce sığınmacı, sınırların yalnız Türkiye tarafında açık olduğunu; ancak ne Yunanistan’ın ne de Bulgaristan’ın sınırları açmadıklarını gördüler.





Pazarkule karşısındaki Yunanistan’ın Kastanyes Gümrük Kapısı, göçmenlerin geçişini önlemek için barikatlarla kapatıldı.





Yunan güvenlik kuvvetleri, “Yunan sınır kapısının da açık olduğuna” inanan göçmenlere, kah yüz yüze ve şifahen; kah megafonlarla seslenerek, “Size yalan söylediler. Sınırlarımız yasa dışı geçişlere kapalıdır. Gidin bunu Türk makamlarına söyleyin” diyerek uyarılarda bulundular.