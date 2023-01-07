Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışına çıkmak isteyen KHK’lı polis, Edirne’de polis kurşunuyla öldü /07 Ocak 2023 16:18

Yurt dışına çıkmak isteyen KHK’lı polis, Edirne’de polis kurşunuyla öldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün dur ihtarına uymadığı araçta yer alan ihraç polis memuru Sedat Türkmen, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

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Edirne Uzunköprü yakınlarında devriye gezen polis bir aracı durdurmak istedi. Kaçakçılıktan sabıkası bulunan sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Aracın peşine düşen polis, ateş açarak sürücüyü durdurmayı denedi. Kurşunlardan biri, ihraç polis memuru Sedat Türkmen’e isabet etti.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre durdurulan araçtaki 5 kişi gözaltına alındı. Ağır yaralanan Türkmen, Edirne Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. İhraç polis memuru Türkmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.

BM ve AİHM’e göre suç sayılmayan fiilleri nedeniyle hakkında mahkumiyet kararı olan Sedat Türkmen’in cenazesi, yarın Adıyaman’da toprağa verilecek.

Ateş açılan araçtan sağ kurtulan ihraç komiser Ö.Y., ihraç polis memuru Ö.Y., ihraç memur B.G. ve M.A.A gözaltında tutuluyor.
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