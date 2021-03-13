Yüz yüze derslere başlamak için 100 milyon hızlı test kiti dağıtıldı

Uygulama kapsamında ülkenin en büyük eyaletinde okula giden her öğrenciye hafta en az bir kez Covid-19 testi uygulacak.
Bavyera Başbakanı Markus Söder yaptığı açıklamada 11 milyon adetlik hızlı koronavirüs kitlerinin daha şimdiden okullara dağıtıldığını belirterek, uzun vadede tüm testlerin eğitim kurumlarının içinde yapılması gerektiğini söyledi.
Söder gelecek pazartesi gününden itibaren tüm ilköğretim ve liselerin açılacağını söylerken, "Başkent Berlin'de yapılan uygulamanın tersine hareket edeceğiz. Bavyera için test kitleri sipariş ettik ve bu sene için toplamda 100 milyon adet satın alacağız." diye konuştu.
Uygulama kapsamında öğretmenlere haftada iki test yapılması öngörülürken, test için zorunluluk şartının olmaması ve bazı şehirlerde artan koronavirüs vakaları bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Eyaletin Münih'ten sonraki en büyük ikinci şehri olan Nünberg'de okulların fiziki olarak açılmasından sadece 1 hafta sonra vakaların artmasıyla birlikte uzaktan eğitime yeniden dönülmüştü. Öğretmenler sendikası ise yeterli altyapının sağlanmadığı gerekçesiyle uygulamaya karşı çıkıyor.
Bazı okullarda yapılan röportajlarda öğretmenler, uygulama kapsamında Covid-19'a yakalanmaktan korktuğunu bildirirken, birçok eğitim kurumunda söz verilmesine rağmen eğitmenlerin aşı yapılmadığı kaydedildi.
84 milyon nüfusa sahip Almanya'da son bir sene içerisinde Covid-19 sebebiyle 74 bine yakın kişi hayatını kaybederken, ülkede toplamda yaklaşık 2.5 milyon kişi salgına yakalandı. Ülkede son dönemde günlük görülen vaka sayısı 5-10 bin arasında değişirken, günlük can kayıplarıysa 200-300 arasında değişiyor.
Almanya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirler, 28 Mart'a kadar uzatılmiştı.