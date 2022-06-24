Samanyolu Haber /Dünya / Zaharova'dan nükleer silah açıklaması /24 Haziran 2022 22:54

Zaharova'dan nükleer silah açıklaması

Rusya'nın kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmediğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın, Moskova yönetiminin nükleer silahlara yaklaşımının tamamen caydırıcılık mantığına dayandığını söylediği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmediğini, Moskova'nın nükleer silahlara yaklaşımının tamamen caydırıcılık mantığına dayandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ukrayna ihtilafı bağlamında Taraf Devletler Konferansı (TPNW ) öncesinde ‘nükleer silah kullanımına yönelik karşılıklı tehditlere’ ilişkin açıklamalar ve konferans kürsüsünden Rusya'nın sözde ‘nükleer şantajına’ yönelik ifadelerin şaşkınlık meydana getirmemesi mümkün değil” dedi.

Rusya’nın yaklaşımlarının, Ukrayna krizini alevlendiren ve kendilerini ‘nükleer ittifak’ ilan eden NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı hibrit bir savaş başlattığı mevcut koşullar da dahil olmak üzere, tamamen caydırıcılık mantığına dayandığını belirten Zaharova şu ifadeleri kullandı:

“Beğensinler ya da beğenmesinler, nükleer silahlar var olduğu sürece, caydırıcılık mantığı nükleer çatışmaları ve büyük ölçekli savaşları önlemenin en etkili yolu olmaya devam edecek. Nükleer savaşların kabul edilemezliği varsayımına dayanan bu alandaki Rus politikasının özünün propaganda amaçlı çarpıtılması kesinlikle kabul edilemez.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zaharova'dan nükleer silah açıklaması Sonraki Haber >>

İşte AİHM'nin önünde gerçekleştirilen Barışçıl eyleme gelen tüm video mesajlar

İşte AİHM'nin önünde gerçekleştirilen Barışçıl eyleme gelen tüm video mesajlar

AP Milletvekili Dietmar Koster Mep'in mesajı

AP Milletvekili Dietmar Koster Mep'in mesajı

Andrej Hunko'nun mesajı

Andrej Hunko'nun mesajı

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Lise Christoffersen'in mesajı

Lise Christoffersen'in mesajı

Enes Kanter'in mesajı

Enes Kanter'in mesajı

Avropa Konseyi Meclis Üyesi Andreas Sjang Unneland'ın mesajı

Avropa Konseyi Meclis Üyesi Andreas Sjang Unneland'ın mesajı

AIHM'ye 'görevini yap' mesajı

AIHM'ye 'görevini yap' mesajı

Nurullah Albayrak ve Kerim Balcı ne dedi?

Nurullah Albayrak ve Kerim Balcı ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:50:21