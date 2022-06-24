Zaharova'dan nükleer silah açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmediğini, Moskova'nın nükleer silahlara yaklaşımının tamamen caydırıcılık mantığına dayandığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmediğini, Moskova'nın nükleer silahlara yaklaşımının tamamen caydırıcılık mantığına dayandığını söyledi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ukrayna ihtilafı bağlamında Taraf Devletler Konferansı (TPNW ) öncesinde ‘nükleer silah kullanımına yönelik karşılıklı tehditlere’ ilişkin açıklamalar ve konferans kürsüsünden Rusya'nın sözde ‘nükleer şantajına’ yönelik ifadelerin şaşkınlık meydana getirmemesi mümkün değil” dedi.





Rusya’nın yaklaşımlarının, Ukrayna krizini alevlendiren ve kendilerini ‘nükleer ittifak’ ilan eden NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı hibrit bir savaş başlattığı mevcut koşullar da dahil olmak üzere, tamamen caydırıcılık mantığına dayandığını belirten Zaharova şu ifadeleri kullandı:





“Beğensinler ya da beğenmesinler, nükleer silahlar var olduğu sürece, caydırıcılık mantığı nükleer çatışmaları ve büyük ölçekli savaşları önlemenin en etkili yolu olmaya devam edecek. Nükleer savaşların kabul edilemezliği varsayımına dayanan bu alandaki Rus politikasının özünün propaganda amaçlı çarpıtılması kesinlikle kabul edilemez.”







