Zam yağmurunun ardından Yeni Akit 'Soğan Ekmek' yemeyi tavsiye ediyor!

İktidara yakın Yeni Akit, yeni yılla birlikte gelen zam yağmurunun ardından soğan ekmek yemenin faydalarını anlatan bir haber paylaştı. Yeni Akit gazetesinin, "Soğan ekmek yerseniz... Çok kişi tarafından bilinmiyor" başlıklı haberinde kış aylarında soğan ekmek yemenin faydaları anlatıldı. Haberde soğan ekmeğin 'faydalarına' yer verilirken, "Soğan, ekmekle beraber tüketildiğinde hem doyurucu hem de vücutta enfeksiyon oluşumlarını engelliyor" denildi.















CHP'li Eren Erdem de sosyal medyadan sert tepki gösterenler arasındaydı Erdem paylaşımında, "Süper lüks saraylarda, hiper şatafatlı sofralarda, smothie yudumlarken “yapın zammı geçin” diyenlerin “siyasi bülteni,” milletimize soğan ekmek tavsiye etmiş" ifadelerini kullandı.





























Sosyal medyada bir çok kişi tarafından protesto edilen bu haberi yeni zamların hemen ardından yayınlayan Akit için "vatandaşla dalga geçiyor" yorumları yapıldı.