Zayıflamadan cilt bakımına... Hindistan cevizi yağının 15 faydası





Süper besin olarak adlandırılan Hindistan cevizi yağının faydaları birçok araştırmaya konu oldu. Hindistan cevizi yağını deriye sürerek, salatalara katarak ya da diş macunu olarak kullanabilirsiniz.







Hindistan cevizi yağı, meyvesinin beyaz kısmından üretiliyor. Oda sıcaklığında bırakılan yağ, mumlaşabilir ve lapa haline gelebilir. Isıtıldığında ise erir ve yağ halini alır.















Hindistan cevizi yağı, sindirimi kolay yağ asitlerinden oluşur. Antimikrobiyal ve antifungal özelliğe sahip bu yağ vücutta da hemen yağ olarak depolanmaz. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı 120 kaloridir.







Ancak Hindistan cevizi yağı alırken de dikkat edilmesi gerekiyor. Ekstra saf Hindistan cevizi yağı tercih edilmeli.

Diyete eklendiğinde kilo vermeyi kolaylaştırır. Kepeği ve kuru saçı tedavi eder. Egzamaya karşı korur. Yüksek tansiyon riskini azaltır. Diş eti hastalıklarına karşı korur. Alzheimer riskini azaltır. Yüksek şekere karşı korur. İdrar yolu enfeksiyonunu azaltır. Artrit ağrısını hafifletir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Enerji ve dayanıklılığı artırır. Ülser semptomlarını azaltır. Şişkinliği önler. Cilt kalitesini artırır.

Egzamadan zayıflamaya, diş eti hastalıklarından şişkinliğe kadar birçok alanda Hindistan cevizi yağı fayda sağlıyor. İşte Hindistan cevizi yağının 15 inanılmaz faydası...