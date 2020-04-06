"Zehir zıkkım olsun" notu!

Adalet ve Kalkıma Partisi (AKP) hükümetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Fatih Çekirge, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sarstığı turizm camiasının "zıkkımlı bağış" skandalıyla çalkalandığını yazdı.





Çekirge, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) kamu gücünü üyeler üzerinde baskıya dönüştürdüğünü kaydetti. TÜRSAB'ın “eğitime katkı payı” ismi altında mecburi bağış topladığını belirtti.





"ZEHİR ZIKKIM OLSUN"





Çekirge acentelerin bu paraları yatırırken banka dekontlarının açıklama bölümlerine, "Zehir zıkkım olsun", "zorla ödenen bağış" gibi notlar düştüğünü aktardı.





Koronavirüs krizinde Amerika'dan Almanya'ya pek çok devlet vatandaşını ve şirketlerini ayakta tutabilmek maksadıyla trilyonlarca dolarlık yardım paketleri açıkladı.





Amerika her yetişkine 1.000 dolar, çocuk başına da 500 dolar çek dağıtacak. Türkiye'de ise AKP hükümeti vatandaştan IBAN numaralarına para yatırmasını istedi.