Samanyolu Haber /Ekonomi / "Zehir zıkkım olsun" notu! /06 Nisan 2020 12:07

"Zehir zıkkım olsun" notu!

Koronavirüs salgınında eşi görülmemiş bir krize sürüklenen turizmciler hükümetin mecburi bağış kampanyasına öfkeli. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) üyelerden zorla bağış aldığı belirtilirken, bazı üyeler bağış dekontunun açıklama bölümüne "Zehir zıkkım olsun" notunu düştü.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkıma Partisi (AKP) hükümetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Fatih Çekirge, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sarstığı turizm camiasının "zıkkımlı bağış" skandalıyla çalkalandığını yazdı.

Çekirge, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) kamu gücünü üyeler üzerinde baskıya dönüştürdüğünü kaydetti. TÜRSAB'ın “eğitime katkı payı” ismi altında mecburi bağış topladığını belirtti. 

"ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Çekirge acentelerin bu paraları yatırırken banka dekontlarının açıklama bölümlerine, "Zehir zıkkım olsun", "zorla ödenen bağış" gibi notlar düştüğünü aktardı.

Koronavirüs krizinde Amerika'dan Almanya'ya pek çok devlet vatandaşını ve şirketlerini ayakta tutabilmek maksadıyla trilyonlarca dolarlık yardım paketleri açıkladı. 

Amerika her yetişkine 1.000 dolar, çocuk başına da 500 dolar çek dağıtacak. Türkiye'de ise AKP hükümeti vatandaştan IBAN numaralarına para yatırmasını istedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Zehir zıkkım olsun" notu! Sonraki Haber >>

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:02