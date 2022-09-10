Zelenski'den Bayraktar’a devlet nişanı









Zelenski, Baykar’ın insansız hava araçları üretmek için Ukrayna’da bir fabrika kuracağını açıkladı.Baykar'ın Bayraktar TB2 türü silahlı insansız hava aracı, Ukrayna güçleri tarafından savaşta birçok Rus topçu sisteminin ve zırhlı aracının imha edilmesine yardımcı olduğu için popülerlik kazandı.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Kiev'de görüştükten sonra yaptığı açıklamada Zelenski, "Ukrayna'daki Baykar fabrikasının inşaatının ve Ukrayna parçalarını kullanarak yeni malların üretiminin ayrıntılarını görüştük" dedi.Ayrıca Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski’nin kendisine 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirdiğini duyurdu.Bayraktar paylaşımında, “Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.Bayraktar da Zelenski’ye üzerinde üzerinde drone işlemesi olan geleneksel bir Ukrayna gömleği hediye etti.Rusya, Türkiye’nin Ukrayna'ya insansız hava aracı satmasından rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı.