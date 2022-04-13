Zelenskiy’den Putin’e esir takası önerisi

Ukrayna'nın önde gelen siyasetçilerinden Rusya yanlısı Viktor Medvedçuk'un yakalanması büyük ses getirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Medvedçuk'un Rusya'nın elindeki esirlerle takas edilmesini önerdi.





Kızının vaftiz babası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan ve hakkında vatana ihanet suçlaması bulunan Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedçuk, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen özel operasyonla yakalanmıştı. Zelenskiy, Ukrayna ordusu üniforması giyen Medvedçuk'un elleri kelepçeli bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, Rusya yanlısı milletvekilinin Rusya'nın elindeki esirlerle takas edilebileceğini belirtti.





Ukrayna lideri, video mesajında “Eski oligark bile kaçamadı. Hepsini yakalayacağız” dedi.





Geçen yıl vatana ihanetle suçlanan ve başkent Kiev’de ev hapsinde olan 67 yaşındaki muhalif lider, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından kaçmıştı. Ülkenin en zengin insanlarından biri olan Rusya yanlısı Yaşam İçin Partisi’nin lideri Medvedçuk, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.





Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Medvedçuk’la ilgili haberleri kontrol ettiklerin belirtti. Peskov, “Ukrayna’dan çok fazla yanlış haber de geliyor. Her bilgi kontrol edilmeli” dedi.