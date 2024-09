Zelensky’den: Çatışmalar ABD seçimlerinden önce sona ermeyebilir

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Görüşmenin odağında Ukrayna’ya ABD yardımlarının korunması ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, New York’ta Trump Tower’da ABD başkan adayı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine kadar sona ermeyeceğini ifade etti.Zelensky, ABD’nin gücüne duyduğu güveni dile getirerek, seçimlerden sonra bir karar vermek zorunda kalacaklarını ve bu süreçte her iki başkan adayına da danışmayı planladığını belirtti.Zelensky, Kasım ayından sonra Ukrayna’nın geleceğiyle ilgili stratejik kararlar alması gerektiğini vurgularken, bu dönemde Kiev’in, Ukrayna’yı güçlendirecek adımların paylaşılmasının ve uygulanmasının önemine dikkat çekti.Trump ise, başkan seçilmesi durumunda, başkanlık görevini devralmadan önce barış sürecini başlatmayı hedeflediğini ve her iki tarafın da yararına olacak anlaşmalara varabileceklerini belirtti.Trump, başkan seçilmesi durumunda “görevi devralmadan önce” bile her iki taraf için uygun bir çözüm bulma niyetinde olduğunu söyledi. Trump, “Bu çatışmanın bitmesi gerekiyor ve her iki tarafın da çok çalışması gerekecek” dedi.Zelensky’nin bu görüşme için ABD ziyaretini uzattığı öğrenildi. Ziyareti sırasında Zelensky, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı, mevcut Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştü ve ayrıca Scranton’da bir savunma fabrikasını ziyaret etti.Öncesinde Trump ve Zelensky’nin Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir görüşme yapması planlanmıştı, ancak bu toplantı Ukrayna tarafından, Cumhuriyetçi kampanyaya destek gibi algılanabileceği gerekçesiyle reddedildi.Trump’ın, Zelensky’nin Biden’ın doğup büyüdüğü Scranton’daki bir silah fabrikasını ziyaret etmesine duyduğu rahatsızlık da gündeme geldi. Buna rağmen Trump, Zelensky ile görüşmeyi kabul etti ve Ukrayna cumhurbaşkanının görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.Rusya, savaşın sona ermesi için Donbass, Zaporijya ve Herson bölgelerinin egemenliğinin tanınmasını, Ukrayna birliklerinin geri çekilmesini ve Ukrayna’nın NATO’ya katılmayı resmen reddetmesini talep ediyor. Ancak Ukrayna bu şartları ültimatom olarak görerek müzakereleri reddetti.