Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti /15 Kasım 2022 08:00

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkenin güneyinde Ruslar'dan geri alınan Herson şehrini ziyaret etti. Zelenski burada yaptığı açıklamada kaybedilen toprakların tümünü geri alma sözü verdi.

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelenski'nin ziyareti ABD ve Rus istihbarat liderlerinin Türkiye'deki görüşmesi sırasında gerçekleşti. Bu, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Washington ve Moskova arasındaki en üst düzey temas oldu.

Washington, Kiev'in buluşmadan haberdar olduğunu belirtti ve görüşmede savaşın sona ermesi tartışmasının yapılmayacağını, gerilimin yanlışlıkla daha da tırmanmasını önlemeye odaklanılacağını kaydetti.

Ukrayna askerlerinin kenti ele geçirmesinin ardından Herson'u ziyaret eden Zelenski ise korumalar eşliğinde askerlerle tokalaştı ve sivillere el salladı.

Zelenski, buluşma sırasında askerlere Ukrayna'nın sonunu getirmenin mümkün olmadığını kanıtladıklarını söyledi ve taarruzda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

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Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, bundan altı hafta önce Herson'un sonsuza dek Rusya'ya ait olduğunu söylemişti. Ancak hiçbir üst düzey Rus yetkili kenti ziyaret etmemişti.

Zelenski Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu ancak bunun tüm toprakların geri alınmasıyla olacağını söyledi.

Zelenski'nin Herson'a varmasından dakikalar önce civarda topçu atışı sesleri duyulurken konuşmasının ardından da patlamalar duyulmaya devam etti. Rusya geçen hafta Ukrayna'nın karşı taarruzu nedeniyle tüm askerlerini Dinyeper nehrinin batı kıyısında küçük alandan çıkarmak zorunda kalmıştı. Burası Rus işgalinin Şubat ayında başlamasından bu yana Moskova'nın ele geçirdiği tek bölge başkentiydi.

Öte yandan Zelenski, bölgede Ruslar tarafından işlenen savaş suçlarının araştırıldığını söyledi. Ukrayna'nın şimdiden 400 kadar savaş suçunun delillerini topladığını kaydeden Ukrayna lideri bunlar arasında cinayet ve alıkoymaların olduğunu belirtti. Zelenski Ruslar'ın kentten çekilirken geride harap olmuş bir altyapı ve mayınlar bıraktıklarını kaydetti.

Zelenski dün gece televizyon yayınında yaptığı açıklamada kentte sivillerin ve askerlerin cesetlerini bulduklarını bildirdi ve "Rus ordusu girdiği diğer bölgelerdeki aynı vahşeti burada da sergiledi" diye konuştu.

Rusya askerlerinin sivilleri hedef aldığını ya da işgal altındaki bölgelerde halka zulmettiğini yalanlıyor. Rusya tarafından işgal edilen diğer bazı bölgelerde sivillerin cesetlerinin de yer aldığı toplu mezarlar bulunmuştu.
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