Zeytin yağı fiyatları fırlayabilir

Euronews'in İspanyol üreticilere dayandırdığıgöre, Üreticiler 1964'ten bu yana İspanya'da en kurak üçüncü yaz mevsiminin yaşandığını belirtirken, aşırı sıcakların mayıs ayındaki çiçek açma döneminde zeytin ağaçlarının çiçeklerini büyük çapta kuruttuğunu kaydetti. Aşırı kuraklık sebebiyle dallarda kalan zeytin çiçeklerinin küçülüp incelmesi de, mevcut zeytin hasadını kilo bazında büyük oranda düşürdü.İspanyol çiftçi Juan Antonio Delgado daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirterek, "Daha önce de buna benzer kuraklıklar yaşanmış ancak yağmur ve nem oranı daha faylaymış. Ben de ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Zeytin hasadımız büyük ölçüde düştü ancak bu işi yapabildiğim kadar yapmaya devam edeceğim. Ancak böyle devam ederse masraflarımız, karımızdan daha fazla olacak. Böyle bir şey olursa greve gitmek zorunda kalabiliriz." diye konuştu.İspanya'da ekim ayı, zeytin hasadının yapıldığı dönem. Yağışlar azaldığı zaman zeytin yağının kalitesinde yükselme oluyor. Ancak çiftçi Delgado'ya göre yaz mevsimindeki nem oranı düşüşü, zeytin ağaçlarının bunu kaldıramayacak kadar fazla oldu.İspanya'da 350 bini aşkın zeytin üreticisi bulunuyor. Zeytin tarımıyla ilgili kayıtların tutulmaya başlandığı 1964'ten bu yana ülkede en kurak üçüncü dönemini yaşıyor. Çiftçi Delgado'nun bu seneki hasadı, bir önceki döneme kıyasla yarı yarıya azalmış. Ülkedeki ulusal zeytin hasadının ortalaması da yine yarı yarıya düştü.İspanya yıllık yaklaşık 10 milyon tonla, dünyanın en büyük zeytin üreticisi. Dünyadaki üretimin yüzde 75'i bu ülkede yapılıyor. Zeytin ve zeytin yağı üretimi listede ikinci ve üçüncü sırada olan İtalya ve Yunanistan'ın üç katından fazla. Ancak Avrupa'da ve Akdeniz'de görülen kuraklık Türkiye, Tunus, Fas, Suriye, Portekiz, Cezayir ve Mısır gibi dünyanın önde gelen zeytin ve zeytin yağı üreten ülkeleri de gözle görülür bir şekilde etkiledi.