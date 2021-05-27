Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldı

Teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'deki görevinden ayrılma kararı aldı. Kararı doğrulayan Read Madrid kulübünden, Zidane'ın bu dönemde yaşattıklarına 'minnet duyulduğu' açıklaması geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik direktörün görevini bırakma kararına saygı gösterildiği belirtilirken kulübün kapısının daima açık olduğu ifade edildi.





2016-2018 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Zidane görevden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden Real Madrid'in başına geçmişti. Zidane, Real Madrid'deki kariyerinde toplam 11 kupa kazandı. Real Madrid iki farklı dönemde Zidane yönetiminde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Süper Kupa ve 2 Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.