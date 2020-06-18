Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin ardından sahasında oynadığı maçı da 4-0 kazanıp finale yükseldi. Bu sonuçla Alanyaspor finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.





Alanyaspor'a 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 15, 46 ve 49. dakikada Cisse, 25. dakikada ise Ceyhun Gülselam attı. 4-0 kazanan Alanyaspor, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'un finaldeki rakibi oldu.





Finalin tarihi ve yeri henüz açıklanmadı. yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi yapılan planlamaya göre; 5 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacaktı.