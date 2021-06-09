Ziraat'in dağıttığı kredilerin araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'ne ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada "Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, kamu bankalarından alınan kredilerin geri ödenip ödenmediği, bu kredilerin kimlere, hangi usullerle verildiğinin araştırılması ve çekilen kredilerle gerçekleştirilen alım-satım yöntemlerinin günışığına çıkarılması amacıyla TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti." denildi.







HDP'nin sosyal medya hesabından daha sonra ise "Demirören Holding’in Ziraat Bankasından aldığı milyonlarca dolarlık kredi geri ödendi mi, ödenmedi mi? 'araştıralım' dedik, 'hayır' dediler. Kamu bankalarında yaşanan usulsüzlüklerin araştırılması talebimiz 2018’den bu yana tam 5 kez reddedildi." açıklaması yapıldı.





Sedat Peker videosunda Demirören medya grubunun, Doğan medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi geri ödemediğini iddia etmişti.

