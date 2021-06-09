Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat'in dağıttığı kredilerin araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi /09 Haziran 2021 09:33

Ziraat'in dağıttığı kredilerin araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan Doğan medya grubunun devri için aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini söylemesi üzerine HDP tarafından TBMM Başkanlığına önerge verildi.Önergede söz konusu iddianın araştırılması istendi. Ancak HDP'nin duyurusunda, verilen önerge AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Halkların Demokratik Partisi'ne ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada "Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, kamu bankalarından alınan kredilerin geri ödenip ödenmediği, bu kredilerin kimlere, hangi usullerle verildiğinin araştırılması ve çekilen kredilerle gerçekleştirilen alım-satım yöntemlerinin günışığına çıkarılması amacıyla TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti." denildi.

HDP'nin sosyal medya hesabından daha sonra ise "Demirören Holding’in Ziraat Bankasından aldığı milyonlarca dolarlık kredi geri ödendi mi, ödenmedi mi? 'araştıralım' dedik, 'hayır' dediler. Kamu bankalarında yaşanan usulsüzlüklerin araştırılması talebimiz 2018’den bu yana tam 5 kez reddedildi." açıklaması yapıldı.

Sedat Peker videosunda Demirören medya grubunun, Doğan medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi geri ödemediğini iddia etmişti.
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