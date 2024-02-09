Samanyolu Haber /Gündem / Zühtü Arslan'ın açıklamaları sonrası dikkat çeken ziyaret /09 Şubat 2024 22:52

Zühtü Arslan'ın açıklamaları sonrası dikkat çeken ziyaret

AYM Başkanı Zühtü Arslan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törende yaptığı "AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal zemini yoktur" açıklaması sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda milletvekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için iki kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş; Yargıtay, AYM'nin kararlarına uygulamayarak Atalay'ın vekilliğini düşürmüştü.

ARSLAN'DAN SERT SÖZLER

Yargıtay-Anayasa Mahkemesi gerginliği devam ederken; dün AYM Başkanı Zühtü Arslan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törende sert açıklamalarda bulunmuş; salonda bulunan Erdoğan'a seslenen Arslan "Sayın Cumhurbaşkanı bireysel başvuruyla ilgili olarak yanlış anlaşılan bazı hususları bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Norm denetiminde olduğu gibi bireysel başvuruda da AYM'nin baktığı herhangi bir Anayasal hak veya özgürlüğün ihlal edilip edilmediği hususudur. Ancak norm denetiminden farklı olarak bireysel başvuruda normların yorumu ve uygulanması sonucu tesis edilen kamu gücü işlemlerinin anayasallık denetimi yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan anayasallık denetiminin de kanun yolu denetiminden farklı olduğu açıktır. Diğer yandan norm denetiminde olduğu gibi bireysel başvuruda da Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru yoluyla getirilen anayasal uyuşmazlığı Anayasa'nın hükümlerini yorumlamak ve uygulamak suretiyle karara bağlamaktadır" demişti.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Arslan bu sözleri sonrası bugün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı ziyaret etti. Ziyaret TBMM'nin resmi X hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a iade-i ziyarette bulundu" ifadeleri ile duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zühtü Arslan'ın açıklamaları sonrası dikkat çeken ziyaret Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:48:31