[ Hüseyin Odabaşı] Her Tweet Bir Ebabil Kuşudur

HÜSEYİN ODABAŞI- SAMANYOLUHABER.COM





Kibir ve gururun olduğu yerde Nemrudun sineği de olur. Nemrut büyüklük ve azameti sinek minnacıklığı, değersizliği ifade eder. Bundan dolayı Nemrut dağlar gibidir. “Nemrut dağları” vardır da sinek dağları yoktur mesela. Bırak dağı sinek, bir camı dahi delemez ve cama yapışır. Acizdir zelildir sinek. “Vurdum mu sinek gibi yapıştırırım.” deriz. Bu yüzden ezilenler sinek, ezenler de Nemrutlar ve Firavunlar gibidir. Fakat sineklerde değişik bir güç farklı bir kuvvet vardır:

“Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de.” (Hac,73)

Zayıf sinekler karşısında aciz kalanlar tanrı olamaz. Bu ayetin Türkçesi budur. Hayatlı olan küçük sinek de olsa hayata mazhariyeti olmayan büyük putlardan daha değerli ve güçlüdür.

Mekkeli müşriklerinin taptığı putlarına musallat olan bu sinekleri Allah, bir zamanlar Hz. İbrahim’le uğraşan kibir abidesi Nemrutlara da musallat etmişti. Hz. İbrahim'i ateşlere attırdıktan sonra Allah'a direk muhatap olabilmek için Hamanlar’ına kule yaptıran bu zavallıya Allah haddini bildirmek için bir sinek mahlukunu musallat etti. Kulağından beyninin içine giren sineğin daha fazla vızıldamasına dayanamadı ve helak oldu.

Peygamberimizi(sav) öldürmeye ahdetmiş ve O’nu arkadan takip eden Mekke'nin kibirli idarecileri de, O’nun sığındığı mağaranın ağzına örülmüş zayıflardan zayıf bir örümcek ağına takıldılar. Evet, yeri delecekmiş gibi yürüyen zamane nemrutları Kur’an’ın “ehvenül buyut”(Ankebut,41) diye tarif ettiği Allah’ın zayıf bir kulunun ağını delip geçemediler ve Peygamberimize(sav) kirli ellerini uzatamadılar.





Bir zamanlar Allah’ın evi Kâbe'yi yıkmaya doğru gelen Ebrehe’nin fillerle dolu güçlü ordularını Ebabil denilen zayıf kuşlar, attıkları taşlarla(siccîl) yenilmiş ekin tarlasına çevirmemişler miydi? (Fil Suresi)

Allah(c.c), kendi büyüklüğünü ortaya koymak için bazen küçüklerle büyük işler yapar.





Talut’un askerleri içinde çelimsiz bir genç olan Davut, koskocaman Calut’u bir sapan taşıyla yere serdi.

Mekke’nin kibirli lideri Umeyye bin Halef, sinek gibi basit gördüğü kölesi Hz. Bilal’in ayağını son nefesinde gırtlağına basmasına fena şekilde bozulmuştu. Bazen zalimlerin ayaklarının altına alıp sinek gibi ezmeyi düşündükleri mazlumları Allah, zamanla tanklardan daha büyük yapar. Ve ezilen sen olursun.

Gelelim günümüze. Günümüzün Türkiye'sinde zülüm saltanatını da sinek gibi değersiz görülen sokak röportajları yerle bir edebilir. Türkiye’nin zalim idarecileri her türlü muhalif medyayı elli türlü oyun ve baskıyla susturdular. Halkın sesini soluğunu kestiler. Yandaş medya ile de gördüklerine inanan kitleleri manipüle ettiler. Halkın çektiği sıkıntıları dile getirecek her mecranın çanına ot tıkadılar. Artık kıyamet kopsa kimsenin haberi olmaz dedikleri noktada sokakları dolaşan halkın nabzını tutmaya çalışan yutup kanalları ortaya çıktı. Halkın çektikleri sıkıntıları etkili bir şekilde duyuran bu kanalların bütçesine, çalışanlarına; enlerine ve boylarına baktığınızda yandaş medyanın yüzde biri yapmaz. Herhalde bu ekonomik çaplarının küçüklüğünden ötürü zulme paça sıvamış iktidar, yutup kanallarının sesini polis zoruyla şimdilik kesecek kadar tehlikeli boyutta görmüyor. Fakat sinek kadar cirmi olmayan bu yutup kanallarının tesirine bakıldığında yüz tane yandaş kanaldan daha etkililer.

Boş tencerenin götürmediği iktidar yoktur fakat boş tencerenin sesi duyulabilir ve şekli görünür olmalıdır.

Hz. Davud'un sapan taşını Calut’un alnına fırlattığı gibi zulmün suratına doğru atılan bu sosyal medyadaki videolar umarım aynı etkiyi yapar. Sosyal bir medyada bir tweet atmanın veya video paylaşmanın ne etkisi olabilir ki diye düşünmeyin. Ebabil denilen küçük kuşların attığı taşlarla Allah, Ebrehe zaliminin yenilmez denilen ordusunu perişan etmemiş miydi?

Zülüm karşısında kendilerini Ebabil kuşlarından daha güçsüz gören ve bu yazıyı okuyan dostlarım!

Zamanımızın zalim Ebrehelerini durdurmak ve hizmet denen Kâbe'mizi yıkılmaktan kurtarmak istiyorsak en azından Ebabil kuşları gibi adrese teslim amblemi zaten bir kuş olan tweetler atalım.

Masumiyetimizi dile getiren videoları paylaşalım.

Çünkü, zulme toslayan her tweet bir Ebabil kuşudur.

Allah küçüklerle büyük icraatlar yapar.