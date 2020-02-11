Samanyolu Haber /Gündem / 10 milyon turist getirecek denilen Ankapark, ziyaretçi olmayınca kapatıldı /11 Şubat 2020 15:15

10 milyon turist getirecek denilen Ankapark, ziyaretçi olmayınca kapatıldı

Melih Gökçek'in 'Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek' dediği ve milyarlarca lira harcayarak yaptırdığı Ankapark'ın kapısına kilit vuruldu.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek‘in “Başkent’e yılda 10 milyon turist getirecek. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz” diyerek milyarlarca lira harcayarak yaptırdığı Ankapark'ın kapısına kilit vuruldu.

Sözcü'nün haberine göre demir yığını haline dönüşen Ankapark'a gelen giden olmayınca gişeler kapatıldı, parkın girişine de bariyerler çekildi. 100'ü aşkın personel ise işten ayrıldı. Bir bekçi dışında kimse kalmadı.

KİRALAYAN ŞİRKET İŞÇİLERİNE MAAŞ ÖDEMİYOR

20 Mart 2019’daki açılışından altı ay sonra sıkıntılar yaşamaya başlayan Ankapark'a, bilet ücretleri düşürülmesine rağmen ilgi olmadı. Parkı yıllık 26 milyon 400 bin liraya ve 29 yıllığına kiralayan şirketin, işçilere de maaşlarını ödemediği biliniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir süre önce yaptığı açıklamada “Ankapark 750 milyon dolara mal oldu, batıyor” demişti.
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