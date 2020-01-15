12 barodan yeni hamle: Delegelerden tek tek destek istediler

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nun olağanüstü genel kurul çağrısını reddettiği Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van baroları, yol haritalarını belirlemek üzere bir araya gelmelerinin ardından yeni kararlar aldı. Gazete Duvar'ın haberine göre Baroların önceliği olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde olsa da TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, seçimli olağanüstü genel kurulun yapılamayacağını, birlik başkanının ancak mahkeme kararı ile değişebileceğine ifade ederek yargı yolunu işaret etti.









TBB, BAROLARIN BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ





TBB Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul çağrısına karşılık verdiği ret gerekçesinde ise “Baro yönetim kurullarının talebinin esasen birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi için olağanüstü bir genel kurul yapılması yönünde olduğu ve olağanüstü genel kurul toplantısında bu kararın alınamayacağı, 4 yıllık görev süresi dolmadan Türkiye Barolar Birliği başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasının istikrarsızlık yaratacağı, genel kurulun toplanmasını talep eden baroların gündemde yer alan seçim dışındaki taleplerinin bir kısmının soyut olmak üzere dilek ve temenni niteliği taşıdığı” ifadelerine yer verdi.





DELEGELERE ÖZEL MEKTUP ATILDI





Metin Feyzioğlu’nun ‘yargıya gidin’ çıkışının ardından barolar, yol haritasını belirlemek üzere bir kez daha toplandı. Yargı yoluna başvurmayacaklarını açıklayan baroların önceliği hâlâ olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde. Öyle ki 12 baro, aldıkları yeni kararlar doğrultusunda hazırladıkları ortak metin ile delegelerin desteğini talep ediyor. Olağanüstü genel kurul çağrısı yapan 12 baro dışındaki 68 baronun delegelerine gönderilen mektupta, 12 baronun olağanüstü genel kurul talebi sürecinde yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekildi.





‘BUNALIM, TBB’NİN İTİBARI KORUNARAK AŞILACAK’





Delegelere ‘özel’ olarak gönderilen mektupta TBB’nin, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddetmesine ilişkin görüşleri soruldu ve destekleri talep edildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi:





“Avukatlık Kanunu’nun 115. Maddesinin açık hükmü uyarınca TBB’yi olağanüstü genel kurula çağırdığımız ancak birliğimizin yönetim kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararla, bu talebimizi reddettiği malumlarınızdır. Anılan Yasa maddesinin açık hükmü karşısında bu yönde bir karar oluşturulması açıkça hukuka aykırıdır. Takdir edersiniz ki, baro iddiası taşıyan bir hukuk kurumu olarak böyle bir hukuksuzluğu içimize sindirmemiz beklenemez. Öyle anlaşılmaktadır ki, içinde bulunduğumuz bunalımı, TBB’nin itibarını koruyarak aşmak da bizim sorumluluğumuzda kalacaktır. Bu nedenle kararı yargıya taşımak gibi tepkisellikler yerine sorunu içimizde çözecek bir yöntem tercihinden hareketle iradenize başvuruyoruz.”





TBB’YE KARŞI DELEGELERDEN İMZA TALEBİ





Delegelere gönderilen mektupta TBB Yönetim Kurulu’nun, ivedilikle olağanüstü genel kurulu toplamasını talep eden bir de dilekçe örneği yer aldı. 12 baro tarafından gönderilen mektupta, delegelerden yaşanan süreci hukuksuz bulmaları durumunda EK’te yer alan dilekçeyi imzalayarak İstanbul Barosu Başkanlığı’na göndermeleri istendi. 12 baro, kendi illerindeki delegelere mektubu birebir iletirken, 68 baro delegesine ise posta yoluyla gönderdi. Geri dönüşlerin olumlu olduğu öğrenilirken, imza toplama işlemi sonrası dilekçeler TBB Yönetim Kurulu’na teslim edilecek.