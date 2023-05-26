12 gün oldu ama hala açıklanamadı; YSK neyi bekliyor?

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak parlamento seçimleri tamamlandı.







Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tamamlanan parlamento seçimlerine ilişkin seçim sonucu ilanını, seçimin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen resmi sitesi üzerinden yapmış değil.





YSK'nın seçim sonuçlarını ilan ettiği "sonuc.ysk.gov.tr" sitesine girenler, "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak açıklandığında sayfamız aktif olacaktır" yazısıyla karşılaşıyor.





Vatandaşlar, ıslak imzalı tutanaklar ile YSK verilerini karşılaştıramadıkları için duruma tepki gösteriyor. Bu duruma rağmen, milletvekili seçimini kazanan isimlere mazbata dağıtımı yapılması da tepkilere neden oluyor.







O isimlerden bir tanesi hukukçu Figen Çalıkuşu...





Hukukçu Figen Çalıkuşu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"YSK'nın çok ciddi tarihsel sorumluluğu var.





1- Hem 2018 hem de 2023 sonuçlarını açıklamayarak Sandık güvenliği için veri karşılaştırması engelleniyor.





2- Milletvekilleri mazbata almasına rağmen, YSK sonuç açıklamayınca hem milletvekili hem bakan olma gibi bir garabet gizlenmiş oluyor.





3- YSK sonuç açıkladığından itibaren 3. günde milletvekillerinin yemin etmesi gerekiyor. Güya yemin etmedikleri için bakanlık devam ediyor gibi bir algı yaratılmak isteniyor.







4- Oysa vekillik yeminle kazanılmaz, seçildiği an vekillik başlar, yemin kurucu bir işlem değildir.





5- Zaten tüm devlet gücünü kullanarak kampanya yürüten siyasi iktidar 28 Mayıs'ta da bakanları ile seçime giriyor.





6- Düşünün AKP vekili aynı zamanda İçişleri Bakanı ve seçim günü de İçişleri Bakanı.





7- YSK derhal sonuçları açıklamalı ve Anayasa'da yazılı görevini yerine getirmeli, Anayasa'ya uygun kararlar alarak bu garabete son vermelidir."





BİR TEPKİ DE ÜNLÜ TELEVİZYONCUDAN GELDİ



Ünlü televizyoncu ve aynı zamanda avukat da olan Armağan Çağlayan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin kesin sonucu Resmi Gazete'de yayımlamasına rağmen vekillere nasıl mazbata dağıtıldığını sordu.





Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi kafası hukuk mantığına göre çalışan birisi olarak, kafamın almadığı bir şeyi sormak istiyorum. Yeni seçilen milletvekilleri mazbatalarını alıyorlar. Hayırlı olsun. Peki YSK kesin sonuçları açıklayıp Resmî Gazete’de yayınlanmadı. Neye göre, hangi sonuca göre mazbatalar dağıtılıyor? Resmi sonuç ilan edilmeden hangi sonuçlara göre mazbata veriliyor? Bilen bir hukukçu büyüğüm bir izah edebilir mi lütfen?" dedi.

