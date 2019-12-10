15 bin 530 HDP'li gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İnsan Hakları Haftası dolayısıyla hazırladığı 2019 Yılı Hak İhlalleri Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.





bianet'in haberine göre 2015 yılından bu yana parti ve bileşenlerine yönelik operasyonlarda 15 bin 530 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekilen raporda, aralarında 750 üye ve yöneticinin de bulunduğu 6 bin partilinin tutuklandığı belirtildi:





“Türkiye 2015 yılında başlayan ve şiddetlenerek artan çatışmalı sürecin gölgesinde, insan haklarının yok sayıldığı bir ülke olarak 2020 yılına doğru ilerlemektedir.”





2019’da 200 üye ve yönetici tutuklandı

2019 yılında en az bin 674 HDP üye ve yöneticisinin gözaltına alındığının, 200’ünün ise tutuklandığının vurgulandığı raporda özetle şu tespitler yer aldı:





"31 Mart seçimleri sonrası 19 Ağustos 2019 tarihinde yeniden başlayan ‘Kayyım Operasyonları’ sonrasında 17 belediye eşbaşkanımız tutuklanmış, 28 belediyemize kayyım atanmıştır.





"Temmuz 2015'ten bu yana Eş Genel Başkanlarımızla birlikte 16 milletvekilimiz, 7 Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 21 Parti Meclisi (PM) üyemiz, 750'yi aşkın il ve ilçe yöneticimiz tutuklanmıştır.





"Şu anda 7 milletvekilimiz tutukludur. Bunun yanında, 11 milletvekilinin milletvekilliği düşürülmüştür."





26. dönem milletvekillerinin durumları

"Şu anda 26'ncı Dönem Milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Çağlar Demirel, İdris Baluken, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Abdullah Zeydan rehin tutulmaktadır.





"HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmalarına gerekçe gösterilen ana dosyaları devam etmektedir. İdris Baluken 16 yıl 8 ay, Çağlar Demirel 7 yıl 6 ay, Abdullah Zeydan 8 yıl 1 ay 15 gün, Selma Irmak 10 yıl cezaya çarptırıldı.





"2019 yılında 26'ncı Dönem milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Ferhat Encü ve Burcu Çelik Özkan tahliye edilmişlerdir.





"HDP’nin 26 ve 27. dönem milletvekilleri Behçet Yıldırım, Lezgin Botan, Leyla Birlik, Ziya Pir, Altan Tan, Dilek Öcalan, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir, Âdem Geveri, Mahmut Toğrul, Besime Konca, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nursel Aydoğan, Filiz Kerestecioğlu, Ayşe Sürücü, Tayip Temel, Pero Dündar, Leyla Güven ile Musa Farisoğulları ceza almalarına karşın tutuklanmadılar."





Seçim çalışmasına katılan 107 kişi tutuklandı

"31 Mart yerel seçimleri sürecinde seçim çalışması yürüten 750 HDP’li gözaltına alınırken, bunlardan 107’si tutuklandı.





"9 belediye eş başkan adayı, 9 belediye meclis üyesi adayı, 6 İl eş başkanı, 6 İlçe eş başkanı, 13 yönetici, bir MYK üyesi, 6 PM üyesi gözaltına alındı, bir belediye eş başkan adayı, bir Belediye Meclis Üyesi adayı, bir İlçe eş başkanı, 2 İl eş başkanı, 2 yönetici ve bir PM üyesi tutuklandı."