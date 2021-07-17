'15 liralık ürünü devlete bin liraya satan Soylu'nun kuzeni' haberine erişim engeli

T.C. Ankara Batı 1 Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararda T24’ün de arasında bulunduğu 44 URL uzantılı adres yer aldı.





Kararda şöyle denildi:





“Talebin, Ankara 53 Noterliğinin 04644 yevmiye numaralı vekaletnamesinin, Ankara 65 Noterliğinin 19075 yevmiye sayılı vekaletname suretlerinin, talep ekindeki yazı çıktıları ile yasal mevzuatın beraberce değerlendirilmesi neticesinde; Erişimin engellenmesi talepleri bakımından Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarında özetle "Talebi inceleyecek olan hakimliğin başkaca araştırma yapmasına gerek kalmadan daha ilk bakışta talebe konu içeriğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunun tespiti halinde erişimin engellenmesine karar verebileceğinin" açıkça belirtildiği, talebe konu internet adreslerinde yer alan yazı çıktılarının suretlerinin talep ekinde hakimliğimize sunulduğu, yazı içeriklerinin benzer mahiyette olduğu, bir yazı ya da paylaşımın haber niteliğinde sayılabilmesi için "haberin unsurları" sayılan bir takım nitelikleri taşıması gerektiği, bu kapsamda haberin unsurları yönünden değerlendirme yapılması gerekirse; haberin unsurları arasında "Doğruluk, Gerçeklik, Nesnellik, Anlamlılık, Kesinlik, Tutarlılık ve İnanırlılık" unsurlarının bulunduğu, talebe konu haberlerin bu aşamada kesin ve ispatlanmış bilgiler içermemesi karşısında "Gerçeklik ve Kesinlik" unsurlarını taşımadığı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13.06.2018 tarihli 2017/4-1364 Esas 2018/1188 Karar sayılı ilamında belirtilen kriterlerde göz önüne alındığında bu hali ile yazıların içerikleri itibariyle haber verme niteliğini aştıkları ve talepte bulunanın kişilik haklarına ve kişilik haklarından olan ticari haklarına saldırı boyutuna ulaştığı, yazı içeriklerinin talepte bulunanların şeref ve haysiyetini incitici ve ayrıca ticari itibarlarını da sarsıcı nitelikte olduğu anlaşılmakla erişimin engellenmesi talebi bakımından usule ve yasaya uygun olan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”





Öte yandan Mehmet Soylu’nun RD Global/Invamed firmasıyla medikal işi yaptığının öğrenilmesinin ardından şirketten yapılan açıklamada Mehmet Soylu’nun 28.05.2021 tarihinde sağlık problemleri nedeniyle istifa ettiği belirtildiği açıklamanın konu edindiği habere de Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli getirilmişti.



