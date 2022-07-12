Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz konuşmaları 'Çöküş' e-kitap olarak yayında! /12 Temmuz 2022 16:07

15 Temmuz konuşmaları 'Çöküş' e-kitap olarak yayında!

15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde TR724 YouTube kanalında gazetecilerin katılımıyla yayınlanan 15 Temmuz Konuşmaları, “Bir 15 Temmuz hikâyesi: Çöküş” e-kitap olarak yayında.

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TR724 yazarları Tarık Toros, Bülent Korucu, Adem Yavuz Arslan ve Levent Kenez’in katılımıyla hazırlanan 7 bölümlük 15 Temmuz Konuşmaları’nda o gecenin bilinmeyenlerini, öncesini ve sonrasını, aktörlerini, iddianamelerden, sanık ve tanık ifadelerinden, o günden beri çıkan haberlerden süzerek ele alıyor. Kitapta YouTube programlarındaki konuşmaların, deşifre edilmiş ve redakte edilmiş hâlini bulacaksınız.

E-kitabı ücretsiz olarak aşağıdaki linklerden herhangi birisinden indirebilirsiniz:
 

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