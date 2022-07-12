15 Temmuz konuşmaları 'Çöküş' e-kitap olarak yayında!

TR724 yazarları Tarık Toros, Bülent Korucu, Adem Yavuz Arslan ve Levent Kenez’in katılımıyla hazırlanan 7 bölümlük 15 Temmuz Konuşmaları’nda o gecenin bilinmeyenlerini, öncesini ve sonrasını, aktörlerini, iddianamelerden, sanık ve tanık ifadelerinden, o günden beri çıkan haberlerden süzerek ele alıyor. Kitapta YouTube programlarındaki konuşmaların, deşifre edilmiş ve redakte edilmiş hâlini bulacaksınız.







E-kitabı ücretsiz olarak aşağıdaki linklerden herhangi birisinden indirebilirsiniz:



