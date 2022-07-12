Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna tahılına koridor için İstanbul'da 4'lü zirve /12 Temmuz 2022 16:13

Ukrayna tahılına koridor için İstanbul'da 4'lü zirve

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin yarın İstanbul’da tahıl koridoru için görüşme yapacağını duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin yarın İstanbul’da tahıl koridoru için görüşme yapacağını duyurdu.

Rusya’nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna’nın, Karadeniz limanlarında bulunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı.

Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel gıda krizinin zirveye ulaşması sonrasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in de (BM) katılımıyla taraflar sorunun çözümü için bir araya geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev tarafların yarın İstanbul’da konuyu ele alacaklarını belirterek, “Toplantıya Ukraynalı ve BM temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Rus tarafı tahıl ihracatı için yabancı ticari gemilerin seferlerinin sağlanmasına yardımcı olma isteğini her platformda defalarca dile getirdi. Rus ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi’nden bu amaçlar için özel olarak koridorları günlük olarak duyuruyor. Silah kaçakçılığını önlemek için gemilerin kontrol ve teftiş edilmesinin yanı sıra Kiev’in provokasyonları engellemesi, bizim için uzlaşılabilir koşullar olmaya devam ediyor" dedi.

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