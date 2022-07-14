"15 Temmuz'da Erdoğan İstanbul’a bomba atılmayacağını biliyordu"

15 Temmuz’un 6. yıldönümünde ‘iktidarın söylemini’ çökerten yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.







Emekli Albay Erdal Sarızeybek 15 Temmuz gecesiyle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Sarızeybek, “15 Temmuz gecesi bize ‘İç savaşla karşı karşıyayız’ dediler. Bu tehlike altında Erdoğan, İstanbul’a indiğinde halkı topladı. Demek ki oraya bomba atılmayacağını biliyordu.” dedi.





KRT televizyonunda gazeteci Saygı Öztürk’ün ‘Sisler Bulvarı’ programına katılan İYİ Parti GİK Üyesi Erdal Sarızeybek, 15 Temmuz gecesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.





“ERDOĞAN İSTANBUL’A BOMBA ATILMAYACAĞINI BİLİYORDU”

Darbe girişimi sırasında televizyonlara bağlanan Erdoğan ve AKP’lilerin ‘İç savaşla karşı karşıyayız’ açıklamasını hatırlatan Sarızeybek, “Siz bu tehlikeyi biliyorsunuz. Halkı topladınız. Darbe devam ediyor ya. Halkın içinde bomba patlasaydı alın size iç savaş. Bir Cumhurbaşkanı bu riski nasıl alabilir? Bunda tek şey var. Demek ki Erdoğan oraya bomba atılmayacağını biliyordu” dedi.





“CUMHURBAŞKANIN GÖREVİ HALKIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR”

15 Temmuz gecesi yaşanan sivil ölümlere de değinen Sarızeybek, Erdoğan’ın savaş hali ilan edip Başkomutanlığını ilan etmemesini eleştirdi. Sarızeybek, “Emrinde 1. Ordu var. 1. Ordu komutanı Cumhurbaşkanına bağlılığını ilan etmiş. Gelecektiniz karargaha tüm ordu birliklerine Başkomutan benim. Ülkede savaş ilan ettim. Ordunun yönetimini ele aldım. Hiçbir asker dışarı çıkmayacaktır. Kim buna karşı gelebilecektir. Cumhurbaşkanının birinci görevi halkın güvenliğini sağlamak. Sokağa çıkma yasağı ilan edecektiniz. Devletin güçleri darbecilerin hakkından gelecekti” diye konuştu.





“KOSKOCA TÜRK ORDUSU 150 KİŞİYE Mİ TESLİM OLDU?”

Saygı Öztürk’ün halkın sokağa çıkmasının darbeyi önlediği yönündeki değerlendirmesine de karşı çıkan Sarızeybek, “15 Temmuz gecesi Ankara, İstanbul, Marmaris’ta tetik çeken 100-150 kişi mi koskoca Türk Ordusunu Türk devletini mi esir mi aldı? Yok böyle bir şey. Köprüyü tutan 3 komutan var. Gerisi oraya sürüklenmiş erler. Koskoca 1. ordu, valilik, emniyet 3 hainden köprüyü sabaha kadar teslim alamadı mı?” diye sordu.





“SOKAĞA ÇIKMAYIN DEDİM DİYE YARGILANIYORUM”

İsim vermeden MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı hedef alan Sarızeybek, “Ben sokağa çıkmayın dedim diye yargılanıyorum. 15 Temmuz darbe girişimine karşı ellerinde güç ve yetki olduğu halde hiçbir şey yapmayanlar yargılanmıyor.” dedi.