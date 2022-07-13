Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un tartışmalı hikayesi alay konusu oldu: G3 mermisi sırtımda 15 cm’lik delik açtı! /13 Temmuz 2022 15:57

15 Temmuz'un tartışmalı hikayesi alay konusu oldu: G3 mermisi sırtımda 15 cm’lik delik açtı!

15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken yandaş medya tartışmalı bir habere imza attı. O dönemde 14 yaşında olan Adviye Gül İsmailoğlu'nun G3 ile vurulduğu ve sırtında 15 cm'lik bir delik açıldığı ileri sürüldü. Uzmanlara göre haberde gazi olarak bahseilen İsmailoğlu'nun yaşaması mümkün değil.

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İhlas Haber Ajansı tarafından 15 Temmuz'un yıl dönümü önesinde dikkat çeken bir haber servis edildi.

Haberde “15 Temmuz gecesi Saraçhane’de G3 mermisiyle sol kolu ile sırtından vurulan ve 14 yaşında gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde o karanlık geceyi anlattı” ifadeleri kullanıldı. Haberde İsmailoğlu’nun, “G3 mermisi sol kolumdan girmiş kürek kemiğimin ucunu parçalamış. Akciğerlerime hasar vermiş. Sırtımda 15 santimlik genişlikte bir delik açarak çıkmış. Sonrasında hiç bayılmadım.” dediği belirtiliyor.
 
Adviye Gül İsmailoğlu’nun açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Konunun uzmanları da sırtında 15 cm çapında delik açılan 14 yaşında ve 40-45 kilo civarındaki bir çocuğun hayatta kalma ihtimali olmadığını söylüyor. Ancak İsmailoğlu, sırtındaki 15 cm’lik delikle mücadele etmeye devam ettiğini anlatıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Merminin Sırtta 15 cm’lik delik açmış olması için göğüs hizasından girerek döne döne sırttan çıkması gerekir. Yani sırttan çıkana kadar göğüs kafesi ve kalp de dahil bütün organlar paramparça olur. Bu hanımefendi alelen yalan söylemiş. Öyle bir yara almış olup ölmemesi imkansız;)” derken, bir başkası; “Senin dediğin gibi sırtında 15 cm’lik delik olsaydı bu bayramda kabristanda ziyaretçilerin olurdu. Bu gazilik verilenler araştırılsın.” ifadelerini kullanmış.

Bir başka kullanıcı ise “40 kiloluk kızın sırtında g3 mermisi 15 cm’lik delik açıyor sonra bu kız sapasağlam ayağa kalkıyor ve gazi ilan ediliyor. Kurtlar Vadisi yeni kadrosuyla tekrar karşınızda…” yazmış.


 
“G3 mermisi vücudun herhangi bir yerine temas ettiğinde parçalar. O mermi koluna almış olsaydı şu anda tek kol ile dolaşıyor olurdun. Kızım seni başka mermiyle vurmuşlar.”

İHA’nın söz konusu haber paylaşımının altında benzer yüzlerce yorum var.
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