Samanyolu Haber /Medya / 15 yıl daha Arka Sokaklar! /09 Ekim 2020 13:23

15 yıl daha Arka Sokaklar!

Oyuncu Zafer Ergin, Kanal D ekranlarında 31 Temmuz 2006'dan beri yayınlanan fenomen "Arka Sokaklar" dizisi için “İnşallah 15 yıl daha devam ederiz.” dedi.

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2006 yılından beri Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" isimli dizinde "Rıza Baba" rolünü oynayan Zafer Ergin, İstanbul Etiler’de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Projenin 15’inci sezonuna değinen 78 yaşındaki Zafer Ergin, “İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz.” şeklinde konuştu.

Zafer Ergin, "Arka Sokaklar" dizisinde "Rıza Baba" rolünü üstleniyor.
 
Yaşadıkları bazı hatıraları anlatan Ergin, “Emniyet'ten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar. ‘Onlar çabucak hallediyor’ diyorlar. Tabii bu yaptığımız bir oyun... İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz.” dedi.

"ŞEVKET ÇORUH HAK ETTİ"

Zafer Ergin, İsmail Dümbüllü’nün kavuğunun rol arkadaşı Şevket Çoruh’a devredilmesi hakkında, “O kavuğu hak etti.” dedi.


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