17/25 itirafı: ‘Zarrab’la ilgili bakanları uyardım, Erdoğan ‘ne istiyorsunuz bu hayırseverden’ dedi’

Gelecek Partisi Üsküdar İlçe Kongresi’nde gündeme ilişkin konuşan Davutoğlu, “Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklayıcısı ve uluslararası dolandırıcı olarak Avusturya’da tutuklandı ve ABD’ye verildi, aynen Reza Zarrab gibi mahkemeler başladı.” ifadelerini kullandı.







ERDOĞAN ZARRAB’A ‘HAYIRSEVER’ DEMİŞ

Başbakan olduğu dönemde Reza Zarrab ile ilgili bakanları uyardığına dikkat çeken Davutoğlu, “Zarrab’ı gördüğümde, Bakanlarımıza söylemiştim bu adamla hiçbirinizin resmini görmek istemiyorum diye. Ben bunu dedim diye Sayın Cumhurbaşkanı ‘ne istiyorsunuz bu hayırseverden?’ demişti. İşte hayırseveri gördük” şeklinde konuştu.





Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:





“Diyor ki 15 Temmuz Şehitleri için toplanan 309 milyon lira faize yatırıldı. Yahu Allah aşkına, faiz yasağını nas var deyip hatırlatan Cumhurbaşkanı değil miydi? Ya utanmıyor musunuz faize yatırmaya? 15 Temmuz Şehitleri sizden hesap sorar! Sonra, altı yıl neden beklediniz? Neden hemen dağıtmadınız o paraları? Neden hemen şehit yakınlarını memnun etmediniz?





Bunların meselesi şehitlik, gazilik, vatan, millet, din, manevi değerler değil. Bunların tek meselesi var, her ne şartta olursa olsun iktidarlarını korumak. Bizim de hedefimiz yolsuzluklara bulaşmış, milleti yoksulluğa gark etmiş bu iktidarı göndermektir.”





“Onlar o koltuklarda oturamayacaklar. Çünkü oturdukları koltuklar artık temiz değil” diyen Davutoğlu, başbakanlığı döneminde yapılan yolsuzlukları gördüğünü anlattı.







DAVUTOĞLU: HAYIRSEVERİ GÖRDÜK

Yolsuzlukları engellemek için yola çıktığını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:





“Ama herkes korkuyordu, diyorlardı ki Sayın Başbakan bir yerde karşımıza çıkar. Bir müteahhidin o zaman ki ifadesini söylüyorum; ‘Sayın Davutoğlu çok dürüst, sistemi temizliyor ama kendisiyle müzakere edemiyoruz.’ Ben de dedim ki söyleyin o müteahhide Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile müzakere edecekleri bir şey yok.





Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklayıcısı ve uluslararası dolandırıcı olarak Avusturya’da tutuklandı ve ABD’ye verildi, aynen Reza Zarrab gibi mahkemeler başladı.





Zarrab’ı gördüğümde, Bakanlarımıza söylemiştim bu adamla hiçbirinizin resmini görmek istemiyorum diye. Ben bunu dedim diye Sayın Cumhurbaşkanı ‘ne istiyorsunuz bu hayırseverden?’ demişti. İşte hayırseveri gördük.





‘Hayırsever’ Amerika’de şu anda keyif sürüyor. Peki yargılanan kim? Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisi ve Bakanları New York Mahkemelerinde yargılanıyor. Şimdi aynısı Sezgin Baran Korkmaz meselesi için de geçerli.





Utah’ta onun üzerinden bugünkü iktidar sahiplerini Demokles’in kılıcı altında sallandıracaklar. Yani bakın şunu şunu yapmazsanız bu adamı konuşturacağız diye tutacaklar. Niye sustu Tayyip Erdoğan? One minute diye gürleyen Erdoğan, Trump’ın “Aptal olma” diyen mektubuna niye sustu?”