17 gün sonra acı haber!

Uludağ'da 17 gün önce kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp (27) ve Mert Aplaslan'ın (31) cesetlerine ulaşıldı.





Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada ilk cesette Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı belirtildi.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise bulunan diğer cesedin Mert Aplaslan'a ait olduğunu açıkladı.





Habertürk'e konuşan Aktaş, gelişmeyi "31 yaşındaki Mert Alpaslan arkadaşımızın bedenine ulaşıldı." sözleriyle duyurdu.





İKİ AMATÖR DAĞCI 17 ÖNCE KAYBOLMUŞTU





Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp gündür aranıyordu.





?Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçmişti.





İki dağcı bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetmiş, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.