Samanyolu Haber /Gündem / 180 bin liralık genel müdürden Erdoğan'a şart! /26 Eylül 2021 09:51

180 bin liralık genel müdürden Erdoğan'a şart!

180 bin liralık maaşı ile gündeme gelen Fahrettin Poyraz Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Erdoğan'a marketlerdeki 'düşük fiyat' için şart koştu.

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Mevcut görevini hukuksuz bir şekilde sürdüren Fahrettin Poyraz’ın milletvekili emekli maaşıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aldığı maaş, ikramiye, teşvik primi ve üç ayrı yerden aldığı huzur hakkı ücretiyle birlikte (yolluk, yurt dışı harcırahları ve kart harcamaları hariç) aylık gelirinin 180 bin lirayı bulması gündeme geliyordu. Şimdi ise Poyraz, Erdoğan'a marketlerdeki 'düşük fiyat' için şart koşması ile gündeme geldi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü "Cumhurbaşkanı’nın umudu Kooperatif Marketler fiyat tekelini kırabilecek mi?" başlıklı yazısında Fahrettin Poyraz ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Kooperatif Marketlerini gezdiğini belirten Uğur, "Tüm ürünlerin fiyatlarını görüntüledim. Geçen yazımda da belirttiğim gibi ürün kalemlerindeki fiyatların Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği 5 zincir marketteki fiyatlar arasında dramatik bir farklılık yok." diye yazdı.

Konu ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile yaptığı görüşmeyi aktaran Uğur, "Duruma bakılırsa Poyraz’ın ilgili Bakan’la ve Cumhurbaşkanı ile iletişimi yok." dedi.

FAHRETTİN POYRAZ'DAN ERDOĞAN'A ŞART

Fahrettin Poyraz, Kooperatif Marketlerinde indirimli fiyat için şart koştu. Poyraz, Fuat Uğur'a indirimili fiyat için "Devletten ödenek almıyoruz ama bize piyasayı regüle edin diyorlar. Burada devletin yapması gereken bir şey var. Eğer bizim aracılığımızla fiyatlardaki tekelleşmeyi kırmak istiyorlarsa bize ürün alımlarında finansal destek sağlayabilirler ve biz de bu destekle fiyatları indiririz." açıklamasında bulundu.

Fuat Uğur, Fahrettin Poyraz'ın 'indirimli' fiyat ile ilgili sözlerini şöyle aktardı:

"Biz öz kaynakları çok da yeterli olmayan, kendi yağıyla kavrulan bir kooperatifler birliğiyiz. Evet devletin manevi anlamda desteğini alıyoruz ama biz de diğer market zincirleri gibi piyasadaki faizle kredi kullanıyoruz. Geçen yıl iki bankadan 300 milyon lira kredi kullandık. Kira ödüyoruz, eleman çalıştırıyoruz, ulaşım parası ödüyoruz, maliyet girdilerimiz oluyor. Devletten ödenek almıyoruz ama bize piyasayı regüle edin diyorlar. Burada devletin yapması gereken bir şey var. Eğer bizim aracılığımızla fiyatlardaki tekelleşmeyi kırmak istiyorlarsa bize ürün alımlarında finansal destek sağlayabilirler ve biz de bu destekle fiyatları indiririz."
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