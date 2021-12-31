Samanyolu Haber /Gündem / 2,5 yaşındaki İhsan Arif, 10 gündür cezaevinde /31 Aralık 2021 10:01

2,5 yaşındaki İhsan Arif, 10 gündür cezaevinde

İhsan Arif 2,5 yaşında. 19 Aralık’ta anne ve babasıyla birlikte tutuklandı. 10 gündür Edirne Kadın Cezaevinin karantina koğuşunda kalıyor. İhsan Arif’in sürekli ağladığı öğrenildi.

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Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Melek-Yunus Cesur çifti, 19 Aralık’ta İpsala’da gözaltına alındı. Önce baba Yunus Cesur, ardından da anne Melek Cesur tutuklandı. Melek Cesur, Edirne Kadın Kapalı Cezaevine, eşi ise Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Melek Cesur’la birlikte 2,5 yaşındaki İhsan Arif de cezaevine gönderildi.

Yunus Cesur’un 2019 yılında 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. Yunus Cesur’un cezası mayıs ayında onaylandığı için dün tutuklandı. Kapatılan dershanelerde görev yaptığı için daha önce 10 ay 20 gün hapis yatan Melek Cesur’un dosyası ise Yargıtay’da.


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