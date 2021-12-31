2,5 yaşındaki İhsan Arif, 10 gündür cezaevinde

Yunus Cesur’un 2019 yılında 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. Yunus Cesur’un cezası mayıs ayında onaylandığı için dün tutuklandı. Kapatılan dershanelerde görev yaptığı için daha önce 10 ay 20 gün hapis yatan Melek Cesur’un dosyası ise Yargıtay’da.









Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Melek-Yunus Cesur çifti, 19 Aralık’ta İpsala’da gözaltına alındı. Önce baba Yunus Cesur, ardından da anne Melek Cesur tutuklandı. Melek Cesur, Edirne Kadın Kapalı Cezaevine, eşi ise Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Melek Cesur’la birlikte 2,5 yaşındaki İhsan Arif de cezaevine gönderildi.