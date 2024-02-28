Samanyolu Haber /Gündem / 2 Mart'taki Medya Tanıtım ve Dayanışma buluşmasında neler yaşanacak? /28 Şubat 2024 20:32

2 Mart'taki Medya Tanıtım ve Dayanışma buluşmasında neler yaşanacak?

International Journalists Associatoion (IJA) 3 yıldır medya ve sosyal medya alanında gerçekleştirilen çalışmaları anlatmak ve bu alanda farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlediği 'medya tanıtım ve destek buluşmasın dördüncüsü 2 Mart’ta gerçekleşecek

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Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gazetecilerin kurduğu International Journalists Associatoion (IJA), 2 Mart Cumartesi günü “Medya Tanıtım ve Dayanışma Buluşması” gerçekleştirecek. 

Programın  sunucularından Erkam Tufan Aytav, programda yaşanacakları BOLD Plus kanalında Gazeteci İsmail Sağıroğlu'na anlattı


Gecede hangi sürprizler olacak? ijadestek.com sitesinden nasıl bağış yapılabilecek? İnsanlar neden dayanışma gecesini izlemeli, katılmalı? Yurtdışında yaşayan ve mesleklerini sürdüren gazeteciler neler yapıyor?




Kurumsal ve bireysel platformlarla birlikte, sosyal medyadaki insan hakları mücadelemiz, belgeseller, filmler, araştırmacı gazetecilik, değerler eğitimi vb farklı alanlardaki içerik üretimi ve yayıncılık gibi alanlardaki güncel durum, gelecek vizyonumuz ve hedeflerimizin ele alınacağı bu programda, gazeteciler başta olmak üzere sürpriz konuklar da sahne alacak.


 Telefon: +491791385035

 Whatsapp: +4917630384570

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