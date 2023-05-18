"20 bin sandık şaibeli"

Doğan Ergün, "Biz bu operasyonun bir bütün olarak MHP'yi gözeten bir operasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Ergün "şaibe" olarak adlandırdığı durumları "TİP açısından" ve "başka bir takım usulsüzlükler" olarak ikiye ayırdı.



TİP olarak çok sınırdan milletvekilliği kazanmamış göründükleri üç il; İstanbul, İzmir ve Antalya’da 420’nin üzerinde sandığa itirazlarda bulunduklarını belirten Ergün, bunların önemli kısmının ilçe seçim kurullarında reddedildiğini, o nedenle vekillik kazanılıp kazanılmayacağını söylemek için erken olduğunu söyledi. Ergün, "YSK’ya olağanüstü itiraz yoluyla başvuru hakkımızı da kullanabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.



"Islak imzalı tutanaklarla YSK verileri arasındaki tutarsızlığın sehven olduğunu düşünmek istiyoruz"



Doğan Ergün, İzmir, İstanbul ve Antalya’da Yeşil Sol Parti’ye ilişkin yine çeşitli illerde başka muhalefet partilerince de görülen çeşitli usulsüzlük ya da tutarsızlıkların daha çok ıslak imzalı tutanaklarla YSK verileri arasındaki tutarsızlıktan kaynaklandığını söyledi.





Ergün, "Burada özel olarak bir kötü niyet olduğunu, bu açıdan sandık kurullarında kötü niyet ya da seçim kurullarında bir kötü niyet olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bunların sehven yapılmış çeşitli hatalar olduğunu, yanlışlar olduğunu düşünmek istiyoruz. O yüzden itirazlarda bulunuyoruz" dedi.



"Görev kağıdı ve birden fazla oy kullanma mekanizmaları kullanıldı"



"Şimdi esas meseleye geçmek istiyoruz" diyen Ergün başka bir takım usulsüzlükler tespit ettiklerine de dikkat çekti. Ergün, "şaibe tablosu" olarak adlandırdığı bu tablonun sadece bu seçimle alakalı olmadığına dikkat çekti.



"Şimdi, mesela bunu becerdikleri oranda bütün oylar kendi cephelerine, kendi lehlerine yazılıyor. Beceremediklerinde, yani bütün o seçmenlerin ne yönde oy kullanacağını belirleyemedikleri durumda da kullanılmayan oylar yerine kendilerine oy yazdıklarını görüyoruz" diyen Ergün, bunun yöntemi olarak "görev kağıdıyla oy kullanılması", "birden fazla oy kullanılması" mekanizmalarının kullanıldığını savundu.



"İstatistik bilimi bize bir şey söylüyor"



"İstatistik bilimi bize bir şey söylüyor" diyen TİP Genel Başkan Yardımcısı, otoriter devletler dışında dünyanın her yerinde yüzde 95 civarında oy kullanmanın bir anormallik göstergesi olduğunu belirtti.



"Yüzde 95 civarında oy kullanılması demek yani seçmen listeleri oluşturulduktan sonra seçimlere gidene kadar kimsenin hastalanmadığı, kimsenin başına önemli bir iş gelmediği, kimsenin ölmediği anlamına gelir" diyen Ergün bunun istatistiki olarak imkansız olduğuna dikkat çekti.



"Yüzde 100 ve üzerinde oy kullanılmış sandıklar var "



Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 95 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısının 20 bine yakın ve buradaki seçmen sayısının 4 milyon 200 bin civarında olduğunu belirten Ergün, "Yani 4 milyon 200 bin oyun kullanıldığı yaklaşık 20 bin sandık şaibelidir" dedi.



Ergün, yüzde 98 ve üzeri katılımın sağlandığı sandık sayısının da 7 bin civarında olduğunu, buralarda geçerli oy sayısının 825 bin 130 olduğunu ekledi.



Yüzde 100 ve üzeri oy kullanılmış sandıklar olduğuna da dikkat çeken Ergün, "Diyelim ki sandıkta 100 seçmen var. Nasıl orada 103- 105- 120 kişi oy kullanabilir?" diye sorarak, bunun görev kağıdıyla orada oy kullanan polis memurları, görevliler ya da çeşitli devlet memurlarından kaynaklandığını söyledi.



Ergün, "Burada yüzde 100 ve üzeri oy kullanılan sandık sayısı 4 bin 841. Buradaki sandıklarda kullanılan oy sayısı 422 bin ve buralarda Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy oranı yüzde 61’in üzerinde. Yani normalde bize aldığı söylenen oyun 11- 12 puan üzerinde. Burada MHP’nin oy oranı yüzde 13’ten fazla görünüyor" dedi.



Şırnak ve Siirt'i örnek gösteren Ergün, "Şırnak merkez 1.156 numaralı sandıkta oy kullanma oranı yüzde 762. Yani 7- 7,5 kat fazla insan oy kullanmış. Siirt Pervari 1.059 numaralı sandıkta oy kullanma oranı yüzde 233 ve burada toplamda 200 civarında yurttaşımız oy kullanmış görünüyor. Yüzde 100 ve üzerinde oy kullanılan 154 sandıkta Millet İttifakı’na hiç oy çıkmamış. Hiç kimsenin aklına gelmemiş Millet İttifakı’na oy vermek. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Buralarda Millet İttifakı partilerinin sandık kurulu üyeleri oy vermemişler. Sandık kurulundan kimse gidip, herhangi bir CHP’li, herhangi bir İYİ Partili ya da herhangi bir Yeşil Sol Partili dostumuz buralara gidip sandık kurulu üyesi olmamışlar veya olsalar bile kendi adaylarına ya da kendi partilerine oy vermemişler. Bu çok çarpıcı bir veri. Bütün bunlar bir şaibe olduğunu açıkça gösteriyor" diye konuştu.



"Operasyonun bir parçası da Anadolu Ajansı olmuştur"



"Bu operasyonun bir parçası Anadolu Ajansı olmuştur" diyen Ergün, "Sinan Oğan, Anadolu Ajansı tarafından ilk dakikada kaç oy oranı gösterildiyse, sonuna kadar o oranda kalmıştır. 5,2- 5,3 oranında kalmıştır. Bunun istatistik ve istatistik bilimiyle açıklanması mümkün değildir. Hiçbir örneklem, başından sonuna saatler boyunca hep 5,2- 5,3’ü veremez" diye konuştu.



YSK’nın derhal görev kağıdıyla oy kullanmaya son vermesi gerektiğini söyleyen TİP yetkilisi, kullanılabilecek yöntemlerden birinin parmak boyası olduğunu, bunun dışında görevlilerin başka bir sandıkta oy kullanması gibi pek çok başka formül üretilebileceğini söyledi.