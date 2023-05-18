Eski cumhurbaşkanı Sarkozy'ye verilen hapis cezası onandı

Kampanya harcamalarından ayrı bir davası daha var





Kaddafi rejiminden mali kaynak aldığı iddiası

Sarkozy hakkında 2007 seçim kampanyasının Libya tarafından finanse edildiği iddiasıyla yeni bir yargılamanın başlaması da muhtemel. Fransız mali suçlar savcıları perşembe günü yaptıkları açıklamada, Sarkozy ve diğer 12 kişinin zaferle sonuçlanan seçim kampanyası için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminden milyonlarca euroluk finansman talep ettikleri gerekçesiyle yargılanmaları gerektiğini açıkladı. Yolsuzluk, yasadışı kampanya finansmanı, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizlemek gibi suçlamalara maruz kalan Sarkozy ise tüm bu suçlamaları reddediyor.