Samanyolu Haber /Dünya / 2023 için 'en yaşanabilir ve yaşanamaz kentleri' açıklandı! /22 Haziran 2023 17:31

2023 için 'en yaşanabilir ve yaşanamaz kentleri' açıklandı!

The Economist'in yan kuruluşu olan Economist Intelligence Unit (EIU), 2023 yılı için dünyanın en yaşanabilir kentlerini listeledi.

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Economist Intelligence Unit (İstihbarat Birimi), dünya genelindeki 173 şehri sağlık, eğitim, istikrar, altyapı ve çevre gibi bir dizi önemli faktöre göre sıraladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana, listede ilk sıradaki yerini koruyarak güvenilir altyapısı, göze çarpan kültür, eğlence ortamı, kusursuz eğitim ve sağlık hizmetleriyle övgü topladı.

Yıllar boyu birçok kez zirvede yer alan Viyana'yı, ikinci sıradaki yerini koruyan Danimarka'nın Kopenhag şehri takip etti.

Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentleri son yıllarda listenin alt sıralarında yer almaktaydı. Bu yıl ise Melbourne üçüncü Sydney ise dördüncü sırada yer aldı.

Kanada; Calgary, Vancouver ve Toronto olmak üzere üç kent ile ilk 10'a girerek listede iyi bir şekilde temsil edildi.

Bu arada İsviçre, altıncı sıradaki Zürih ve Calgary ile yedinci sırayı paylaşan Cenevre ile listede iki kentle temsil edildi.

Covid ile ilgili kısıtlamaların geri çekilmesi nedeniyle kültür ve çevre derecelendirmelerinde küçük bir artış gören Osaka, listede ilk 10 içerisinde yer aldı.

LONDRA VE STOCKHOLM DÜŞÜŞ YAŞADI
Listenin zirvesinde, Avrupa kentlerinin güçlü bir hakimiyeti olmasına karşın, en çok düşüş yaşayan kentler de yine Avrupa'dan oldu.

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra ve İsveç'in başkenti Stockholm sıralamada düşüş yaşarken, Londra 12 basamak gerileyerek 46. sıraya, Stockholm ise 22 basamak gerileyerek 43. sıraya düştü.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh ise yaşanabilirlik araştırmasına ilk kez 2022 yılında 35. sıradan girdikten sonra bu yıl 58. sıraya geriledi.

Rapora göre, sağlık hizmetleri en fazla iyileşme gösteren alan olurken, eğitim, kültür ve eğlence ile altyapı puanları da yükseldi.

EN AZ YAŞANABİLİR ÜÇ ŞEHİR
Cezayir'in Cezayir, Libya'nın Tripoli ve Suriye'nin Şam şehirleri dünyanın en az yaşanabilir üç şehri olarak sıralandı.

Araştırmada sürekli olarak en düşük puan alan şehirlerden biri olan Şam'ın yaşanabilirlik puanlarında bu yıl da bir iyileşme görülmedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, savaşın doğrudan etkisinin bir sonucu olarak bu yıl listeden düştü ve şu anda dünyanın en az yaşanabilir 10 şehri arasında yer alıyor.

Raporda, "Ukrayna'daki savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve siyasi bozulma birçok Avrupa kentinde yaşanabilirliği etkiliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu durum en çok, bu yıl araştırmaya yeniden katılan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göze çarpıyor" denildi.

2023 YILI KÜRESEL YAŞANABİLİRLİK ENDEKSİ: İLK 10 ŞEHİR
1. Viyana, Avusturya

2. Kopenhag, Danimarka

3. Melbourne, Avustralya

4. Sidney, Avustralya

5. Vancouver, Kanada

6. Zürih, İsviçre

7. Calgary, Kanada

8. Cenevre, İsviçre

9. Toronto, Kanada

10. Osaka, Japonya

2023 YILI KÜRESEL YAŞANABİLİRLİK ENDEKSİ: SON 10 ŞEHİR
164. Douala, Kamerun

165. Kiev, Ukrayna

166. Harare, Zimbabve

166. Dhaka, Bangladeş

168. Port Moresby, Papua Yeni Gine

169. Karaçi, Pakistan

170. Lagos, Nijerya

171. Cezayir, Cezayir

172. Trablus, Libya

173. Şam, Suriye

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