230 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 72 bin kişi başvurdu

AKP iktidarı pembe tablo çizmesine rağmen İŞKUR’un verileri Türkiye’deki acı gerçeği gözler önüne serdi. Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 4 bini üniversite mezunu 18 bin, Urfa’daki 189 kişilik kadroya da 6 bini üniversite mezunu 54 bin kişi başvurdu.



BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi, 26 kişilik de güvenlik görevlisi kadrosu açtı. Temizlik görevlisi kadrosuna toplam 18 bin 552 kişi başvurdu. Başvuranlardan 3 bin 949’unun üniversite mezunu olduğu bildirildi. Güvenlik görevlisi kadrosuna yönelik açılan 26 kişilik kadro ise 2 bin 462 başvuru aldı. Başvuranların 949’unu üniversite mezunları oluşturdu.



Benzer bir tablo Şanlıurfa’da da yaşandı. Urfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişinin başvurduğu belirtildi. Kentteki 120 kişilik güvenlik kadrosuna yapılan başvuru sayısı ise 5 bin 910 oldu. Başvuranlar içindeki üniversite mezunu sayısı ise bin 503 ile ifade edildi.