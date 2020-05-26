Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubat'ın 1 numarası hayatını kaybetti /26 Mayıs 2020 15:22

28 Şubat'ın 1 numarası hayatını kaybetti

"Türkiye'de seçilmiş hükûmeti deviren 4'üncü darbe" diye bilinen 28 Şubat'ın 1 numaralı ismi Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugün hayatını kaybetti. Karadayı bağırsak kanseri tedavisi görüyordu.

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SAMANYOLUHABER-  Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

Karadayı "Post-modern darbe" olarak bilinen ve Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin (DYP) kurduğu Refahyol koalisyon hükûmetinin istifası ile sonuçlanan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinin arkasındaki isimlerden biriydi. 

Karadayı, 24 Mayıs Pazar günü İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanser teşhisi konan Karadayı birçok ameliyat geçirmişti. 

Karadayı’nın yüksek ateş ve enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Karadayı, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Başbakan Necmettin Erbakan'a muhtıra vermişti. 28 Şubat 1997 muhtırasından üç ay sonra Refahyol hükûmeti istifa etmek mecburiyetinde kalmıştı. Muhtıra sonrası kurulan hükûmet imam-hatip liselerine katsayı engeli, başörtüsü yasaklarına imza atmıştı. 
 
MÜEBBET HAPSE MAHKÛM EDİLMİŞTİ

103 sanıklı 28 Şubat Davası'nın bir numaralı sanığı olan eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bağırsak kanseri olduğu belirlenen Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, “16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum.” demişti.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuştu.

30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştı.

Seren Karadayı ile evli olan Karadayı iki çocuk sahibiydi.
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