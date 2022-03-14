Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Batı’dan daha fazla silah ve Rusya’ya yaptırım istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Batı’dan daha fazla silah ve Rusya’ya yaptırım istedi.





Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in açıklamasını kasteden Kuleba, “3. Dünya Savaşı'na sürüklenmekten korkanlara... Savaşımıza yardım etmenize ihtiyacımız var. Bize gerekli olan tüm silahları sağlayın. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayın ve onu tamamen izole edin” dedi.







Kuleba açıklamasında, Rusya’nın yenilmesinin daha büyük bir savaşı önleyeceğini savundu.

Çatışmayı kızıştırmamaya çalıştıklarını belirten Charles Michel, “NATO çatışmaya girerse 3. dünya savaşı çıkar” açıklaması yapmıştı.



