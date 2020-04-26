Samanyolu Haber /Gündem / 3 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor /26 Nisan 2020 16:35

3 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantının ana gündemi 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 1 Mayıs’tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle yarın bir araya gelecek.

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Korona virüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri değerlendirilecek.Yarın gerçekleşecek söz konusu toplantıda, resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'ndan itibaren 3 gün daha sokağa çıkma yasağının uygulanması masaya yatırılacak. Toplantıdan sokağa çıkma yasağı kararının kesin olarak çıkması yönünde karar alınacağı belirtilirken, kararın alınmasıyla birlikte 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Öte yandan toplantının bir diğer önemli konusu ise 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler doğrultusunda 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı esnetilebileceği ifade edilirken, ayrıca bu karar için virüsün eğrisinin de inceleneceği belirtiliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 30 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantı konularından biri olacak. Toplantıda, okulların açılmasının ileri bir tarihe erteleneceği öngörülüyor. Ayrıca bu hafta içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştireceği görüşmede konunun netleştirilmesi bekleniyor. 
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