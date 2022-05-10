3 parti daha seçimlere girebilecek

Kişisel sosyal medya ehsabı üzerinden bir mesaj paylaşan İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, üç partinin daha eklenmesiyle seçimlere katılabilecek olan parti sayısının 27'ye yükseldiğini belirtti. "Son yayınlanan seçime katılma yeterliliğine sahip partilere Adalet Partisi,Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi eklendi." ifadelerini kullanan Öztürk, böylelikle seçimlere katılabilecek parti sayısının da 27'ye yükseldiğini aktardı.Son yayınlanan seçime katılma yeterliliğine sahip partilere Adalet Partisi,Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi eklendi. Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 ye yükseldi. Çankırı İli Dodurga Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Seçimine katılabilecek partiler.