Salgın en fazla onlara yaradı!

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerinin 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.





Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri yeni tip corona virüsün (Covid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı.





2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu.





Söz konusu artışın 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.





(Soldan sağa) Bill Gates, Elon Musk ve Jeff Bezos'un şahsi serveti salgın yılında yüzde 30'dan fazla arttı.





Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190 milyar dolar, Tesla ve SpaceX Genel Müdürü Elon Musk 170 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132 milyar dolar, Fransız işadamı Bernard Arnault 114 milyar dolar ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip.





Listenin ilk 10 sırasındaki ismin 8'inin teknoloji şirketlerine sahip olması dikkati çekerken en tepede yer alan Bezos ile Musk'ın son 12 aylık dönemde servetlerine toplam 217 milyar dolar ekledikleri görüldü.











