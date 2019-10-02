40 bin araç alımı garantisi, 400 milyonluk teşvik: Volkswagen tercihini yaptı

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Almanya merkezli Volkswagen Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeli şirket kurdu.



Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Söz konusu haberin akabinde yüzde 2,5 yükselen Doğuş Oto hisselerinin altı günlük kazancı yüzde 34 civarında bulunuyor.

400 MİLYON EUROLUK TEŞVİK VE ALIM GARANTİSİ





Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer, "Fabrika için yapılan yer seçiminde Türk devletinin bütçesinden 40 bin araçlık garanti ile 400 milyon euroluk cömert teşviğin belirleyici olduğu görülmektedir.'' diyerek anlaşmanın Avrupa Birliği müktesebatına aykırı olduğunu belirtmişti.