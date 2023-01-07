Samanyolu Haber /Dünya / 6 yaşındaki çocuk sınıfta öğretmenini vurdu /07 Ocak 2023 12:04

6 yaşındaki çocuk sınıfta öğretmenini vurdu

Silahlı saldırıların hız kesmediği ABD’de 6 yaşında bir çocuğun sınıfta öğretmenini vurması ülkede şoka sebep oldu.

SHABER3.COM

ABD'nin Virginia eyaletinde ülkeyi sarsan bir silahlı saldırı vakası yaşandı. 6 yaşındaki bir erkek çocuğu, sınıfta öğretmenini vurarak ağır yaraladı. Richneck İlkokulu'nda yaşanan olayda, ders sırasında küçük çocuk bir anda silahı çıkarıp öğretmenini vurdu.

30'lu yaşlardaki kadın öğretmenin durumunun ağır olduğu belirtildi. Emniyet yetkilileri olayın bir kaza olmadığını, çocuğun çantasında taşıdığı silahla öğretmeni bilinçli olarak vurduğunu aktardı.

Olay sonrası aileler okulun önünde toplanırken gelecek pazartesi yapılacak dersler iptal edildi.

Olayda diğer öğrencilerden yaralanan olmadığı, silahla sınıfta bulunan küçük çocuğun gözaltına alındığı kaydedildi. Polis küçük çocuğun silahı nereden bulduğunu araştırıyor.

Olayın şokunu yaşayan çocukların gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Okul yetkilileri olayın kendilerini şoke ettiğini, binalardaki metal detektörlerine rağmen öğrencilerin silah taşımasını engellemenin çok zor olduğunu belirtti
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